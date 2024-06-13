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Мобилизацией будут заниматься не только ТЦК: с какой инициативой выходят в Раде

Верховной Раде предлагают сократить полномочия ТЦК из-за постоянных скандалов

сегодня, 07:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассматривает возможность передачи функций ТЦК в гражданские органы. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил заместитель главы этого комитета, нардеп Егор Чернев.

Мобилизацией будут заниматься не только ТЦК: с какой инициативой выходят в Раде

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

В частности, Егор Чернев упомянул о потасовке между работниками "скорой помощи" и ТЦК, произошедшей 11 июня в Одессе. Тогда военнослужащие Киевского РТЦК и СП Одессы задержали и удерживали несколько часов приехавших на вызов фельдшеров.

"Это действительно позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами – я такого еще не видел", – отметил Егор Чернев.

Парламентарий также отметил, что в профильном комитете ВР сейчас прорабатываются варианты, как не допустить повторения таких ситуаций в будущем.

"И один из вариантов – пока на уровне обсуждения – это передача функций ТЦК каким-то гражданским органам. То есть, возможно, вывести из Вооруженных сил или из Министерства обороны. Но это – один из вариантов", – сказал Чернев.

Читайте также на портале "Комментарии" — случаются ситуации, когда после обновления своих данных в приложении "Резерв+" человек на улице встречает работников ТЦК и ему все равно выписывают повестку. Это происходит в тех случаях, когда гражданин не имеет при себе военно-учетных документов, ведь это правонарушение. Это в интервью "Фокус" пояснил представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

Также издание "Комментарии" сообщало – будет ли продлен срок для обновления данных военнообязанных: в Слуге народа сделали новое заявление.




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