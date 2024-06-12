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Будет ли продлен срок для обновления данных военнообязанных: в Слуге народа сделали новое заявление

В Слуге народа призвали украинцев не тянуть время, а идти обновлять данные в ТЦК

сегодня, 10:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Комитет по нацбезопасности, обороне и разведке Верховной Рады рассматривал вопрос о продлении срока обновления данных для военнообязанных после 16 июля. Однако, не пришел к тому, что вносить какие-то изменения, парламентарии пришли к выводу, что двух месяцев достаточно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью BBC сделал глава комитета Александр Завитневич.

Будет ли продлен срок для обновления данных военнообязанных: в Слуге народа сделали новое заявление

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Я лично это не поддерживаю, объясню почему", — сказал парламентарий в ответ на вопрос о продлении срока.

Как отметил депутат от "Слуги народа", в первые недели немного буксовало приложение "Резерв+", но сейчас оно полноценно работает.

"И, когда мы даже в законе прописывали сроки — месяц, два или три — то все мы признали, что украинцы, так исторически произошло, в большинстве пойдут обновлять данные в последний или предпоследний день. Поэтому сделаем или месяц, или два, или три — какая разница?", — сказал нардеп.

Александр Завитневич заявил, что смысла продлевать сроки нет.

"Пожалуйста, идите обновляйте данные. Потому что иначе это может продолжаться до бесконечности", — добавил народный избранник, обращаясь к украинцам.

Читайте также на портале "Комментарии" — случаются ситуации, когда после обновления своих данных в приложении "Резерв+" человек на улице встречает работников ТЦК и ему все равно выписывают повестку. Это происходит в тех случаях, когда гражданин не имеет при себе военно-учетных документов, ведь это правонарушение. Это в интервью "Фокус" пояснил представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

Также издание "Комментарии" сообщало – продлят ли срок обновления данных для военнообязанных: в Минобороны дали ответ.




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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c1ee0p4n4ppo?at_link_type=web_link&at_bbc_team=editorial&at_campaign=Social_Flow&at_ptr_name=facebook_page&at_link_origin=BBC_News_Ukrainian&at_campaign_type=owned&at_format=link&at_link_id=D47607CE-287A-11EF-BCE7-E3
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