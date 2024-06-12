Будет ли продлен срок для обновления данных военнообязанных: в Слуге народа сделали новое заявление

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Кравцев Сергей
Комитет по нацбезопасности, обороне и разведке Верховной Рады рассматривал вопрос о продлении срока обновления данных для военнообязанных после 16 июля. Однако, не пришел к тому, что вносить какие-то изменения, парламентарии пришли к выводу, что двух месяцев достаточно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью BBC сделал глава комитета Александр Завитневич.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Как отметил депутат от "Слуги народа", в первые недели немного буксовало приложение "Резерв+", но сейчас оно полноценно работает.
Александр Завитневич заявил, что смысла продлевать сроки нет.
Читайте также на портале "Комментарии" — случаются ситуации, когда после обновления своих данных в приложении "Резерв+" человек на улице встречает работников ТЦК и ему все равно выписывают повестку. Это происходит в тех случаях, когда гражданин не имеет при себе военно-учетных документов, ведь это правонарушение. Это в интервью "Фокус" пояснил представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.
Также издание "Комментарии" сообщало – продлят ли срок обновления данных для военнообязанных: в Минобороны дали ответ.
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