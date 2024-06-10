Могут ли после обновления данных в "Резерв+" вручить повестку: объяснение ТЦК

Случаются ситуации, когда после обновления своих данных в приложении "Резерв+" человек на улице встречает работников ТЦК и ему все равно выписывают повестку. Это происходит в тех случаях, когда гражданин не имеет при себе военно-учетных документов, ведь это правонарушение. Как передает портал "Комментарии", это в интервью "Фокус" пояснил представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

Повестки. Фото: из открытых источников

Военный отметил, приложение "Резерв+", так же как выписка из ЦНАПа, является лишь подтверждением того, что гражданин уточнил свои персональные данные в течение 60 дней. Однако есть еще другая норма о внесенных изменениях в Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации и о правовом режиме военного положения, где говорится, что каждый гражданин Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет должен иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию военнослужащих ТЦК и СП или полицейских.

"То есть, если гражданин даже имеет отсрочку, но у него нет при себе военно-учетных документов (военного билета, или временного удостоверения военнообязанного, или, для призывников, удостоверений о приписке к призывному участку) — это уже правонарушение, это уже штраф. Это уже повестка в ТЦК для вынесения постановления об админправонарушении. И эта норма работает уже, а не через 60 дней", — пояснил Истомин.

Кроме того, военный отметил, что проверять такие документы имеют право и работники ТЦК, и полиция.

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