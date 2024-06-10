Будут ли электронные повестки и направления на ВВК: в Раде дали окончательный ответ

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Кравцев Сергей
Руководство страны не планирует вводить электронные повестки в электронных приложениях, к примеру "Резерв+". Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.
Электронная повестка. Фото: из открытых источников
Относительно электронных направлений на ВВК, Вениславский ответил, что в законе о мобилизации не регламентировали возможность направления через электронный кабинет любых сообщений или направлений на ВВК. Поэтому с точки зрения закона направлять на ВВК через электронные средства коммуникации нельзя.
Также член профильного комитета Рады рассказал, что пока нет никаких оснований для увеличения 60-дневного срока для обновления военно-учетных данных.
Читайте также на портале "Комментарии" — после того, как истекут 60 дней, отведенных военнообязанным на обновление учетных данных, повестку могут отправить по почте. Повестка в таком случае будет считаться врученной. Такое заявление в интервью сайт у "Телеграф" сделал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.
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