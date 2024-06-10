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Будут ли электронные повестки и направления на ВВК: в Раде дали окончательный ответ

Относительно вопроса электронных повесток, нардепы очень дискутировали над ним во время работы над законопроектом о мобилизации

сегодня, 09:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Руководство страны не планирует вводить электронные повестки в электронных приложениях, к примеру "Резерв+". Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

Будут ли электронные повестки и направления на ВВК: в Раде дали окончательный ответ

Электронная повестка. Фото: из открытых источников

"Этот вопрос мы обсуждали и очень дискутировали над ним во время работы над законопроектом о мобилизации. И конечная позиция была консенсусная – электронных повесток через электронные кабинеты не будет", – пояснил парламентарий.

Относительно электронных направлений на ВВК, Вениславский ответил, что в законе о мобилизации не регламентировали возможность направления через электронный кабинет любых сообщений или направлений на ВВК. Поэтому с точки зрения закона направлять на ВВК через электронные средства коммуникации нельзя.

Также член профильного комитета Рады рассказал, что пока нет никаких оснований для увеличения 60-дневного срока для обновления военно-учетных данных.

"Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко предоставила нашему комитету статистику, согласно которой с 18 мая по 3 июня свои данные обновили более 1,5 миллиона украинцев. Из них 1,3 миллиона сделали это через "Резерв+", 117 тысяч – через ЦПАУ, 90 тысяч – через ТЦК и СП. То есть, такая динамика позволяет быть уверенным, что если граждане хотят, то они имеют все возможности вовремя обновить свои военно-учетные данные. То есть динамика не указывает на необходимость продления этого срока", – добавил нардеп.

Читайте также на портале "Комментарии" — после того, как истекут 60 дней, отведенных военнообязанным на обновление учетных данных, повестку могут отправить по почте. Повестка в таком случае будет считаться врученной. Такое заявление в интервью сайт у "Телеграф" сделал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.




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