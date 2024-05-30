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Когда могут рассылать повестки по почте и будут ли они считаться врученными

Военнообязанным украинцам нужно успеть обновить данные за время, отведенное в законе о мобилизации

сегодня, 11:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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После того, как истекут 60 дней, отведенных военнообязанным на обновление учетных данных, повестку могут отправить по почте. Повестка в таком случае будет считаться врученной. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью сайт у "Телеграф" сделал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

Когда могут рассылать повестки по почте и будут ли они считаться врученными

Повестка. Фото: из открытых источников

Военный отметил, что повестка действительно может быть направлена средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес места жительства военнообязанного или резервиста.

Если военнообязанный до 16 июля не уточнил адрес своего места жительства, повестку присылают на адрес зарегистрированного места жительства.

"При этом день явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее 14-го дня со дня отправки повестки средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении", — отметил спикер.

По его словам, получатель повестки не должен ее подписывать. Подтверждением вручения повестки: день получения такой почтовой отправки, что подтверждается информацией и/или документами от почты; день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить отправку или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства.

Ранее "Комментарии" сообщали, что женщины определенных специальностей от 18 до 60 лет должны стать на военный учет и обновить свои данные в ТЦК. Если они этого не сделают, их ожидает штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен. Об этом сообщил руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков.

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Источник: https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2024-05-30/5854814-mobilizatsiya-vlitku-povistki-ta-rezerv-u-ttsk-vidpovili-na-sim-zapitan-yaki-khvilyuyut-vsikh
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