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Будут ли штрафовать женщин, если они не обновят свои данные: объяснение ТЦК

Женщины, которые должны обновить свои данные или должны стать на военный учет, могут получить штрафы.

сегодня, 10:45
Автор:
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Slava Kot
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Женщины определенных специальностей от 18 до 60 лет должны стать на военный учет и обновить свои данные в ТЦК. Если они этого не сделают, их ожидает штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен. Об этом сообщил руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков.

Будут ли штрафовать женщин, если они не обновят свои данные: объяснение ТЦК

Женщины могут получить штраф, если не обновят свои данные. Фото из открытых источников

В интервью Telegraf Мирослав Волков объяснил, будут ли военнообязанные женщины получать штраф, если не обновят свои данные.

"Да, их также могут штрафовать за нарушение правил военного учета, если они своевременно не обновят свои учетные данные. Женщины определенных специальностей, а это преимущественно медики, в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на военный учет и получить военно-учетный документ", – сказал Волков.

Однако глава Кременчугского районного ТЦК подчеркнул, что это не означает мобилизации женщин. По его словам, женщины могут только добровольно согласиться на военную службу.

Напомним, что согласно новому закону о мобилизации в Украине все военнообязанные должны обновить свои данные в ТЦК, или с помощью онлайн приложения "Резерв+". Для этого военнообязанные получили 60 дней, а конечный срок для обновления данных военнообязанных истекает 16 июля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о случае на Закарпатье, когда женщина проигнорировала повестку явиться в ТЦК для обновления данных и получила наказание суда, назначившего штраф в 5,1 тыс. гривен.

Также "Комментарии" писали о заявлении депутата Верховной Рады, который сообщил о новом законопроекте, которым продлят срок для обновления данных военнообязанных. Однако другой депутат от провластной партии возразил это, заявив, что сроки не будут менять.



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Источник: https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10129101-za-porushennja-pravil-vijskovogo-obliku-zhinok-takozh-shtrafuvatimut-kremenchuckij-rtck.html
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