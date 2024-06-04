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Продлят ли срок обновления данных для военнообязанных: в Минобороны дали ответ

В Минобороны говорят, что пока что нет решения о продлении срока обновления данных для военнообязанных

сегодня, 13:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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На сегодняшний день нет никаких оснований, чтобы продлевать срок обновления данных для военнообязанных. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

Продлят ли срок обновления данных для военнообязанных: в Минобороны дали ответ

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Спикер отмети, сейчас идет обновление данных, поскольку в приложении "Резерв+" уже нет каких-то сбоев.

"Если были в первые дни зависания, как только запустилось это приложение, из-за технических проблем, из-за определенной перегрузки, потому что очень много людей решили это попробовать, сделать в электронном виде в своем смартфоне. Сейчас таких проблем нет, то есть обновить через "Резерв+", загрузив предварительно это приложение, может каждый военнообязанный. Соответственно, имеющихся оснований для того, чтобы продолжать, нет", — заявил он.

Кроме того, в Минобороны не исключают форс-мажоров, когда придется продлить срок обновления данных.

Дмитрий Лазуткин добавил, все будет зависеть от того, в каком темпе в дальнейшем будут продолжать обновлять свои данные те, кто должны это сделать – резервисты, призывники и военнообязанные.

Отметим, во время этого же эфира Дмитрий Лазуткин рассказал, что военнообязанным украинцам за рубежом, которые обновили свои учетные данные в "Резерв+" и имеют статус "в розыске", надо вернуться в Украину и лично прийти в ТЦК.

"В первую очередь тем, кто скачал приложение "Резерв+", но там появился статус "в розыске". И, если человек нарушил правила воинского учета. То есть, например, снялся с учета в одном месте, в другом не стал, или не стал вообще, выехал, когда еще не было 17 лет, а сейчас пришло время. Там есть целый ряд причин, но предварительно надо связаться с ТЦК и СП", — пояснил спикер, отвечая на вопрос, кому из украинцев, которые находятся за границей и обновили данные, все равно нужно вернуться в Украину и прийти в ТЦК.




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