logo

BTC/USD

16287.47

ETH/USD

1143.31

LTC/USD

61.75

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Мины почти в каждом кабинете: показали, что оккупанты сделали со зданием СБУ в Херсоне (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Мины почти в каждом кабинете: показали, что оккупанты сделали со зданием СБУ в Херсоне (ВИДЕО)

Российские оккупанты заминировали почти каждый кабинет в здании СБУ в Херсоне

20 ноября 2022, 23:28
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Практически каждый кабинет здания Службы безопасности Украины в Херсоне был заминирован российскими оккупантами. Российскую мину обнаружили даже под принтером. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на спикера ОК "Юг" Владислава Назарова в Telegram .

Мины почти в каждом кабинете: показали, что оккупанты сделали со зданием СБУ в Херсоне (ВИДЕО)

Здание СБУ в Херсоне (фото из открытых источников)

По словам Назарова, российские оккупанты заложили под принтер в помещение СБУ мину МЛ7. Кроме этого, он сообщил, что подобные "сюрпризы" были найдены в устройствах, что не снимаются.

"Поэтому и в некоторых случаях разминирование невозможно, и единственный выход – это подрыв заминированного сооружения", – заявил Назаров.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что известно, в какой украинский город бегут российские военные после отступления из Херсона. После бегства из Херсона русские войска увеличивают свое присутствие в Мариуполе. 11 ноября украинские власти официально объявили об освобождении Херсона от российской оккупации. В центр города вошли ВСУ, а местные жители радостно приветствовали их. Соответствующие кадры попали в соцсети.

Также "Комментарии" писали о том, что Медведев обратился к россиянам по возвращении Херсона в Украину. Главное управление разведки Украины 11 ноября сообщило, что Херсон вернулся под контроль Украины. В связи с такими действиями к россиянам обратился заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он сказал, что не стоит паниковать. Российский политик призвал россиян не унывать и не давать радости близким и дальним врагам. Также Медведев просит русский народ напоминать о величии и необъятности "русского мира". Освобождение Херсона для российской общественности стало неожиданным шагом. Один из главных идеологов "русского мира" Александр Дугин заявил, что это "шаг к Армагеддону".



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Nazars_look/10945
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!