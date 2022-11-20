Мины почти в каждом кабинете: показали, что оккупанты сделали со зданием СБУ в Херсоне (ВИДЕО)

Практически каждый кабинет здания Службы безопасности Украины в Херсоне был заминирован российскими оккупантами. Российскую мину обнаружили даже под принтером. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на спикера ОК "Юг" Владислава Назарова в Telegram . Здание СБУ в Херсоне (фото из открытых источников) По словам Назарова, российские оккупанты заложили под принтер в помещение СБУ мину МЛ7. Кроме этого, он сообщил, что подобные "сюрпризы" были найдены в устройствах, что не снимаются.

"Поэтому и в некоторых случаях разминирование невозможно, и единственный выход – это подрыв заминированного сооружения", – заявил Назаров. Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что известно, в какой украинский город бегут российские военные после отступления из Херсона. После бегства из Херсона русские войска увеличивают свое присутствие в Мариуполе. 11 ноября украинские власти официально объявили об освобождении Херсона от российской оккупации. В центр города вошли ВСУ, а местные жители радостно приветствовали их. Соответствующие кадры попали в соцсети. Также "Комментарии" писали о том, что Медведев обратился к россиянам по возвращении Херсона в Украину. Главное управление разведки Украины 11 ноября сообщило, что Херсон вернулся под контроль Украины. В связи с такими действиями к россиянам обратился заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он сказал, что не стоит паниковать. Российский политик призвал россиян не унывать и не давать радости близким и дальним врагам. Также Медведев просит русский народ напоминать о величии и необъятности "русского мира". Освобождение Херсона для российской общественности стало неожиданным шагом. Один из главных идеологов "русского мира" Александр Дугин заявил, что это "шаг к Армагеддону".





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