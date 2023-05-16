logo

BTC/USD

27051.98

ETH/USD

1820.67

LTC/USD

89.85

USD/UAH

37.53

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Минобороны РФ заявило о "уничтожении" первого Patriot в Украине: в ВСУ отреагировали
commentss НОВОСТИ Все новости

Минобороны РФ заявило о "уничтожении" первого Patriot в Украине: в ВСУ отреагировали

"Кинжал" считали гиперзвуковым супероружием главы Кремля

сегодня, 16:37
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Российское Минобороны после ночной ракетной атаки по Украине утверждает, что якобы уничтожило ЗРК Patriot в Киеве. В свою очередь в Воздушных силах ВСУ отказались комментировать такие заявления врага. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире общенационального телемарафона.

Минобороны РФ заявило о "уничтожении" первого Patriot в Украине: в ВСУ отреагировали

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

"Мы оставим это без комментариев. Мы не будем комментировать российские источники", — заявил Юрий Игнат.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Стоит отметить, сегодня Минобороны РФ объявило, что во время обстрела Киева их ракета "Кинжал" якобы уничтожила комплекс Patriot в Киеве.

В ежедневной сводке ведомство голословно нафантазировало, что в процессе удара, нанесенного по Киеву ночью на 16 мая, "высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" был поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США". При этом никаких подробностей или дополнительной информации в подтверждение этого сообщения россияне не привели.

Читайте также на портале "Комментарии" — Госдеп отреагировал на желание некоторых союзников Украины начать обучение украинских пилотов.

Также издание "Комментарии" сообщало – майский европейский марафон президента Украины после Финляндии и Нидерландов продолжили Италия, Германия и Франция. Какие выводы можно сделать после визитов в две последние (лидеры ЕС, участники печально известных Минских соглашений)? О чём в целом говорит эта евро-активность Владимира Зеленского, который также посетил Великобританию? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — жить осталось не так уж и много: Буданов сделал новое заявление о состоянии здоровья Путина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!