Минобороны РФ заявило о "уничтожении" первого Patriot в Украине: в ВСУ отреагировали

Российское Минобороны после ночной ракетной атаки по Украине утверждает, что якобы уничтожило ЗРК Patriot в Киеве. В свою очередь в Воздушных силах ВСУ отказались комментировать такие заявления врага. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире общенационального телемарафона.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

"Мы оставим это без комментариев. Мы не будем комментировать российские источники", — заявил Юрий Игнат.

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Стоит отметить, сегодня Минобороны РФ объявило, что во время обстрела Киева их ракета "Кинжал" якобы уничтожила комплекс Patriot в Киеве.

В ежедневной сводке ведомство голословно нафантазировало, что в процессе удара, нанесенного по Киеву ночью на 16 мая, "высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" был поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США". При этом никаких подробностей или дополнительной информации в подтверждение этого сообщения россияне не привели.

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