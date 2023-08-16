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Минобороны РФ снова жалуется на атаку дронов: подробности

На этот раз в Минобороны РФ зафиксировали дроны под Калугой

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министерство обороны РФ заявило о якобы атаке неопознанных беспилотников в Калужской области утром 16 августа. В ведомстве Сергея Шойгу также рассказали, что как всегда эффективно сработала система ПВО в регионе. Отмечается, что результатом работы вражеской ПВО стало уничтожение трех дронов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

Минобороны РФ снова жалуется на атаку дронов: подробности

Беспилотник. Фото: из открытых источников

В оборонном ведомстве страны-агрессора традиционно уверены, что за атакой беспилотников стоит именно Киев. Также традиционно у Минобороны РФ рапортуют, что "разрушений и пострадавших нет".


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"Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены", — похвастались в министерстве.

Читайте также на портале "Комментарии" — война дронов в августе явно вышла на новый уровень. Со стороны россиян мы видим привычные налеты с использованием разного вида БПЛА, но с традиционным упором на "Шахеды". Со стороны Украины же были атаки морскими дронами по российском десантному кораблю "Оленегорский горняк" и подсанкционному нефтяному танкеру страны-агрессора SIG. Практически каждый день появляются новые данные об атаках с помощью беспилотников временно оккупированного Крыма. Всё чаще БПЛА залетают в Москву и Подмосковье. О чем говорит наращивание именно этой компоненты войны? Как ситуация с атаками дронов может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — почему в России, несмотря на санкции, все больше ракет для атак по Украине – как решить сложную проблему.




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