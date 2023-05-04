logo

BTC/USD

28930.66

ETH/USD

1886.55

LTC/USD

87.98

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Минобороны предлагает снизить предельный возраст призыва: зачем
commentss НОВОСТИ Все новости

Минобороны предлагает снизить предельный возраст призыва: зачем

Предельный возраст призыва предлагают снизить до 25 лет – с нынешних 27

сегодня, 19:37
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

Министерство обороны Украины предлагает снизить предельный возраст пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Минобороны.

Минобороны предлагает снизить предельный возраст призыва: зачем

Минобороны

"Данные изменения продиктованы тем, что во время действия правового режима военного положения отсутствует необходимость пребывания граждан на военном учете призывников до 27 лет", — говорится в сообщении.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В оборонном ведомстве считают, что "длительное пребывание на военном учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву во время мобилизации".

Также в Минобороны указывают, что необходимость ежегодного прибытия призывников в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) "приводит к дополнительным финансовым расходам, нагрузке на медицинских работников и увеличению очередей для прохождения ВЛК".

Теперь призывникам в ТЦК и СП (бывших военкоматах) могут предложить заключить контракт, предусматривающий перед участием в боевых действиях прохождение обучения сроком не менее трех месяцев. В то же время, заставить к подписанию такого контракта призывника никто не может.

"Каждый общий шаг, каждое правительственное решение, каждое изменение в Закон – это ответ на широкомасштабное вторжение россии с целью укрепления нашей обороноспособности. Каждое такое решение проходит жесткое испытание в условиях военного положения", — подчеркивают в ведомстве.

Тем временем, Кремль готовит провокацию на территории России для дискредитации ВСУ.

Из паспорта гражданина Украины предлагают убрать русский язык.

А директор разведки США рассказала о возможностях российского наступления.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!