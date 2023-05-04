Минобороны предлагает снизить предельный возраст призыва: зачем

Министерство обороны Украины предлагает снизить предельный возраст пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Минобороны.

Минобороны

"Данные изменения продиктованы тем, что во время действия правового режима военного положения отсутствует необходимость пребывания граждан на военном учете призывников до 27 лет", — говорится в сообщении.

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В оборонном ведомстве считают, что "длительное пребывание на военном учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву во время мобилизации".

Также в Минобороны указывают, что необходимость ежегодного прибытия призывников в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) "приводит к дополнительным финансовым расходам, нагрузке на медицинских работников и увеличению очередей для прохождения ВЛК".

Теперь призывникам в ТЦК и СП (бывших военкоматах) могут предложить заключить контракт, предусматривающий перед участием в боевых действиях прохождение обучения сроком не менее трех месяцев. В то же время, заставить к подписанию такого контракта призывника никто не может.

"Каждый общий шаг, каждое правительственное решение, каждое изменение в Закон – это ответ на широкомасштабное вторжение россии с целью укрепления нашей обороноспособности. Каждое такое решение проходит жесткое испытание в условиях военного положения", — подчеркивают в ведомстве.

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