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Минобороны показало впечатляющее видео ВСУ с поля боя в Херсонской области

Минобороны показало видео с фронта

сегодня, 22:46
Автор:

Лиля Воробьева
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Украинские защитники продолжают прорываться на новые позиции в Херсонской области. В оборонном ведомстве показали видео с поля боя. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на страницу Министерства обороны Украины.

Минобороны показало впечатляющее видео ВСУ с поля боя в Херсонской области

ВСУ продолжают идти в наступление на Херсонщине (фото из открытых источников)

"Это блокбастер, но это не фильм. Это реалии наших солдат", – говорится в сообщении под видео.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как украинские военные на Humvee мчатся вперед под огнем россиян. Это сражение происходит на Херсонщине, где сейчас борется с оккупантами 59  отдельная мотострелковая бригада.

"Остановить их может только море", — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российские кафиры взорвали дамбу в Донецкой области. Убегая от ВСУ, российские оккупанты взорвали дамбу в Донецкой области. В результате поселок Райгородок был подтоплен. В Генштабе сообщили актуальную информацию по состоянию на 6 октября в 18:00 по поводу российского вторжения. Как добавили в Генштабе, в Сватово уже заминированы основные инфраструктурные объекты, здания и территории.

Также "Комментарии" писали о том, что россияне пытались вербовать выходивших из "Азовстали" "азовцев ". Представители российского ГРУ пытались вербовать выходящих из "Азовстали" защитников полка "Азов". Уговаривали воевать не против Украины, а против США и Запада. Как сообщает портал "Комментарии", об этом на брифинге рассказал начальник штаба полка "Азов" майор Богдан Кротевич "Тавр". Начштаба полка "Азов" рассказал, что ГРУ РФ была заранее отработана методичка — именно бойцам "Азова" делалось предложение пойти на сотрудничество с Россией и начать войну против США и коллективного Запада.





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Источник: https://twitter.com/DefenceU/status/1578080171516633089?t=3wXU7HoQuuhcv8FjnCLnEA&s=35
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