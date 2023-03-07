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Минобороны обратилось с просьбой к украинцам из-за гибели Героя Украины

Инцидент с расстрелом украинского военного вызвал "нездоровый" ажиотаж в украинских социальных сетях и СМИ

сегодня, 12:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Минобороны Украины призвало украинцев проявить сочувствие и тактичность по поводу гибели бойца ВСУ, который стал жертвой жестокого расстрела российских оккупантов, ведь его родным сейчас очень тяжело, в первую очередь морально. Как передает издание "Комментарии", заявление на этот счет сделала замглавы Минобороны Анна Маляр.

Минобороны обратилось с просьбой к украинцам из-за гибели Героя Украины

Расстрел пленного воина ВСУ. Фото: из открытых источников

После появления жестокого ролика о смерти Героя Украины в социальных сетях и СМИ началась "нездоровая" активность: украинцы спамят сообщениями о возможной личности героя, и ведут собственные расследования этого события.


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"Соцсети и тактичность – несовместимы, меньше с тем, лучше дождаться пока бригада (командир) официально подтвердит личность погибшего", — написала Анна Маляр в Facebook.

Отметим, 6 марта в сети опубликовано видео, на котором российские оккупанты расстреливают безоружного украинского военнопленного за его отказ снять украинский шеврон и слова "Слава Украине!". Оно вызывало массу возмущений, пополнив копилку военных преступлений россиян. Президент Украины пообещал, что наша страна отыщет и этих убийц, и всех, кто творил преступления в этой войне. Отыщет – и накажет. Оружием или юридически. Почему российская нация превратилась в "рашистов" — ослепленных ненавистью ко всем националистам? Можно ли это "вылечить"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Кремль до сих пор не получил баллистические ракеты от Ирана – кто или что сдерживает Москву. Эксперты во время эксклюзивного интервью нашему изданию детально проанализировали ситуацию.




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Источник: https://www.facebook.com/ganna.maliar
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сегодня, 14:22

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