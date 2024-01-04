Министр внутренних дел Клименко назвал условие для мобилизации правоохранителей

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что украинские полицейские и другие работники правоохранительных органов могут мобилизовать в случае необходимости. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Клименко в эфире телемарафона.

Глава МВД Украины Игорь Клименко. Фото из открытых источников

Клименко объяснил, при каких условиях к мобилизации могут присоединиться правоохранители.

"Мы понинаем, что тяжело сейчас в стране. Но еще раз хочу повторить, что если ситуация будет развиваться так в стране, что необходимо будет приступить к оружию — мы готовы это сделать", — сказал министр МВД.

Игорь Клименко рассказал, что в настоящее время численность полиции составляет 98 тыс. сержантов и офицеров, равномерно находящихся по всей территории Украины для выполнения необходимых задач. По словам министра на линии 900 километров, где идут активные боевые действия, привлечены 35 тыс. личного состава полицейских подразделений, в том числе пять тысяч представителей штурмовой бригады "Лють".

Ранне портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Нацполиции Иван Выгинский подверг критике идею мобилизовать правоохранителей. По его словам, несмотря на распространенное мнение, что в Украине 250 тыс. полицейских, эта цифра на самом деле достигает 100 тыс. правоохранителей, из которых мужчин 80 тыс. Выгинский объясняет, что сотрудники полиции уже максимально вовлечены в свою работу и заботятся о "внутреннем фронте и безопасности внутри страны".

Также "Комментарии" писали, что Выгинский отреагировал на идею привлечь полицейских издавать повестки. Руководитель Нацполиции объяснил, что полиция и так выполняет достаточно много работы.