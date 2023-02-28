Министр обороны Литвы: Россия проиграет

Литва и впредь будет поддерживать Украину и ее вооруженные силы в борьбе с "жестоким оккупантом". Об этом сегодня во время посещения полигона в Великобритании заявил министр обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас. Также он заявил: "Россия проиграет!". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

Литва разом з Україною

На полигоне литовские инструкторы, вместе с британскими, канадскими и украинскими, проводят базовую подготовку военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

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"Приятно видеть, что усилия союзников по усилению поддержки Украины при помощи военной подготовки расширяются, а наши военные инструкторы обучают украинцев, как на национальном уровне, в Литве, так и приобщаясь к таким международным инициативам, как миссия по базовой общевойсковой подготовке военнослужащих ВСУ. Наши воины дают украинцам навыки, необходимые для борьбы на поле боя с жестокими оккупантами. Мы должны и дальше всячески поддерживать Украину. Россия проиграет!" – заявил Арвидас Анушаускас.

В настоящее время украинцы получают знания, предназначенные для выживания на поле боя.

"У нас нет возможности конкурировать в поддержке Украины техникой или оружием, но знания и опыт наших солдат жизненно важны для воюющих украинцев", — подчеркнул главнокомандующий Вооруженными Силами Литовской Республики, генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, также посетивший полигон.

Как сообщает Генштаб ВСУ, Литва участвовала в этой миссии с минувшей осени и только в 2022 году в ее рамках было подготовлено около 10 тысяч украинских воинов.

Кроме этого, Украина сейчас просит союзников вооружить ее "авиационной компонентой", а именно — передать самолеты F-16. Тем временем, украинский военный рассказал, что происходит в Бахмуте.