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Мигранты из Азии воюют против Украины: скольких завербовали в Москве

Стало известно, сколько мигрантов московские власти завербовали на войну против Украины

сегодня, 20:12
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики активно вербуют нелегальных мигрантов для захватнической войны против Украины.

Мигранты из Азии воюют против Украины: скольких завербовали в Москве

Азиатские мигранты воюют за РФ. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, чтобы уменьшить социальное напряжение в российском обществе от безумной войны из-за захватнических прихотей Владимира Путина, Кремль активно рекрутирует на войну малозначимые для него социальные элементы. Таковыми являются заключенные и мигранты.

Как отмечает Центр сопротивления, в Москве российской армии удалось привлечь для участия в войне против украинцев 30 тысяч нелегалов. В обмен за участие в войне нелегалам обещают российское гражданство, но большинство из них не дождутся выполнения обещания, поскольку будут ликвидированы в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская армия не способна совершить большой прорыв на фронте. "Россияне снова попытались начать наступление этой весной и летом, но пока добились лишь незначительных успехов. Мы увидели, что украинцы смогли удержать оборону", — заявил Йенс Столтенберг. По словам генсека, у НАТО нет никаких оснований полагать, что у РФ есть возможности и силы для совершения больших прорывов. При этом он отметил, что Россия продолжит наступать и наносить авиаудары.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики, скорее всего, вскоре смогут захватить город Красногоровка в Донецкой области, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алексом". "В Красногоровке плохие дела. Дом за домом у противника есть продвижение в частном секторе. Сейчас на этом участке адские бои. Наши подразделения сильно истощены", — рассказал лейтенант ВСУ.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-vidzvituvaly-pro-zaluchennya-30-tys-migrantiv-do-vijny-proty-ukrayiny/
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