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Марьян Ощановский
Российские захватчики активно вербуют нелегальных мигрантов для захватнической войны против Украины.
Азиатские мигранты воюют за РФ. Фото из открытых источников
Как сообщает Центр национального сопротивления, чтобы уменьшить социальное напряжение в российском обществе от безумной войны из-за захватнических прихотей Владимира Путина, Кремль активно рекрутирует на войну малозначимые для него социальные элементы. Таковыми являются заключенные и мигранты.
Как отмечает Центр сопротивления, в Москве российской армии удалось привлечь для участия в войне против украинцев 30 тысяч нелегалов. В обмен за участие в войне нелегалам обещают российское гражданство, но большинство из них не дождутся выполнения обещания, поскольку будут ликвидированы в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская армия не способна совершить большой прорыв на фронте. "Россияне снова попытались начать наступление этой весной и летом, но пока добились лишь незначительных успехов. Мы увидели, что украинцы смогли удержать оборону", — заявил Йенс Столтенберг. По словам генсека, у НАТО нет никаких оснований полагать, что у РФ есть возможности и силы для совершения больших прорывов. При этом он отметил, что Россия продолжит наступать и наносить авиаудары.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики, скорее всего, вскоре смогут захватить город Красногоровка в Донецкой области, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алексом". "В Красногоровке плохие дела. Дом за домом у противника есть продвижение в частном секторе. Сейчас на этом участке адские бои. Наши подразделения сильно истощены", — рассказал лейтенант ВСУ.
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