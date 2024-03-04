МИД Литвы об атаке Одессы: недопустимо оставлять без ответа

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис выступил с решительным осуждением недавней атаки Одессы. Обстрел, ставший причиной потери 12 жизней, среди которых пятеро были маленькими детьми, вызвало волну негодования.

Мир должен отреагировать на атаку в Одессе, унесшую жизни детей:

В своем микроблоге Х Ландсбергис подчеркнул, что целенаправленное убийство невиновных, в частности младенцев, во время их сна является явным пренебрежением к принципам гуманности и мирного сосуществования.

"Россия, умышленно убивающая во сне маленьких младенцев, демонстрирует явное пренебрежение к любым мирным соглашениям, прошлым или будущим. Должны быть серьезные и немедленные последствия, а не отсутствие наказания в дальнейшем", — заявил министр.

Ландсбергис добавил к своему обращению историю семьи Гайдаржи, где погибла женщина и четырехмесячный сын, подчеркивая личные трагедии, стоящие по каждой подобной статистике.

Призыв министра к международному сообществу звучит как напоминание о необходимости солидарности и решительных действий в ответ на нарушение международного права и гуманитарных принципов. Этот случай еще раз подчеркивает важность международного единства в противодействии агрессии и защите прав человека.

Ранее "Комментарии" писали, что в ночь на 2 марта Россия нанесла удар по Одессе и попала беспилотником "шахед" по жилому дому. Спасатели более суток разбирают завалы и нашли 10 погибших, среди которых оказалось трое детей.

Также "Комментарии" писали, что в ООН отреагировали на российский ракетный удар по Украине в январе, отметив, что РФ совершает неизбирательные атаки по мирным жителям. Тогда Россия нанесла удары по Киеву и Днепру.