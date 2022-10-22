Между российскими и белорусскими военными уже началась "грызня" – Генштаб ВСУ

На Полесском и Волынском направлениях ситуация существенно не изменилась, Россия и Беларусь продолжают разворачивать совместную региональную группировку войск. Между военными РФ и Беларуси "отмечаются неединичные случаи конфликтов на фоне национальной принадлежности и дерзкого отношения россиян к беларусам". Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Белорусские военные. Фото: из открытых источников

В сводке говорится, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается развертывание совместной региональной группировки войск Российской Федерации и республики Беларусь. В течение суток авиация противника осуществляла учебно-тренировочные полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Власти Беларуси предоставили свою территорию РФ для осуществления широкомасштабного вторжения в Украину. С беларуской территории не раз была обстреляна наша земля.

Сначала псевдопрезидент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что его страна не воюет против украинского государства, но позже признал причастность к войне.

10 октября Александр Лукашенко объявил о развертывании совместной группировки войск Беларуси и России. Позже в Беларусь прибыли российские мобилизованные.

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