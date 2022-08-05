Меткий выстрел - минус шесть командиров: оккупанты попали в засаду, когда возвращались с совещания (ВИДЕО)

В Украине были уничтожены еще несколько офицеров армии оккупантов. Об этом сообщил фицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан в своем официальном Telegram-канале.

Армия РФ

Так, по словам Штефана российские командиры возвращались на автомобилях с совещания, но попали в засаду.

"6 командиров и 5 зольдатен официально денацифицировались и демилитаризировались", — пишет Штефан.

Также офицер опубликовал видео с места событий. На нём можно увидеть момент уничтожениях транспортных средств.

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