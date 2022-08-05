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Меткий выстрел - минус шесть командиров: оккупанты попали в засаду, когда возвращались с совещания (ВИДЕО)

Во время успешной засады были уничтожены 6 командиров и пять солдат оккупантов

сегодня, 17:35
Автор:

Денис
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В Украине были уничтожены еще несколько офицеров армии оккупантов. Об этом сообщил фицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан в своем официальном Telegram-канале. 

Меткий выстрел - минус шесть командиров: оккупанты попали в засаду, когда возвращались с совещания (ВИДЕО)

Армия РФ

Так, по словам Штефана российские командиры возвращались на автомобилях с совещания, но попали в засаду. 

"6 командиров и 5 зольдатен официально денацифицировались и демилитаризировались", — пишет Штефан. 

Также офицер опубликовал видео с места событий. На нём можно увидеть момент уничтожениях транспортных средств. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что изменнику Сальдо настолько стало плохо, что оккупанты хотят доставить того в Москву. Врачи подозревают, что Сальдо отравили. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что партизаны и ВСУ скоро удивят результатом: в ВСУ заинтриговали хорошими новостями с юга. Партизаны и ВСУ на южном направлении действуют сообща. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Хаос и Третья мировая: о чем предупредил Зеленский Африку – имеет ли смысл такое обращение. Эксперты рассказали, есть ли смысл Украине обращаться за поддержкой к странам Африки, с которыми уже давно тесно сотрудничает Россия. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что пора договариваться: о чем новое заявление Орбана о войне – действительно ли Россия созрела к миру. Виктор Орбан озвучил кремлевский тезис о войне на территории Украины коллективного Запада и России. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://t.me/a_shtirlitz
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