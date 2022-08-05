Изменнику Сальдо настолько стало плохо, что оккупанты хотят доставить того в Москву

Назначенный российскими оккупантами "глава" Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован в оккупированном Крыму, врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает российский "РБК".

Владимир Сальдо. Фото: из открытых источников

Судя по всему, Владимир Сальдо является для захватчиков важной фигурой. Раз даже появились сообщения о том, что коллаборанта россияне собрались спецбортом доставить из аннексированного Крыма в одну из московских больниц, поскольку ему не стало лучше и он по-прежнему в тяжелом состоянии.

Сейчас состояние предателя оценивается как тяжелое, медики допускают, что Сальдо могли отравить. Есть и другая версия, Сальдо мог перенести инсульт, вследствие его состояние могло ухудшится.

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