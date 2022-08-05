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Партизаны и ВСУ скоро удивят результатом: в ВСУ заинтриговали хорошими новостями с юга

Партизаны и ВСУ на южном направлении действуют сообща

сегодня, 16:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Партизанское движение на юге Украины с каждым днем набирает обороты. Благодаря результатам работы украинских партизан продвижение ВСУ на юге существенно ускоряется. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление начальника пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

Партизаны и ВСУ скоро удивят результатом: в ВСУ заинтриговали хорошими новостями с юга

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Гуменюк отметила, эффективность параллельных действий ВСУ и партизан в тылу врага дает просто колоссальный результат.

При этом спикер пресс-центра заинтриговала, что совсем скоро все украинцы смогут узнать о тех успехах, которые уже невозможно будет скрыть. Это как раз и будет результат совместной работы ВСУ и партизанского сопротивления. Также это станет еще одним подтверждением того, что партизаны и бойцы ВСУ действуют скоординировано.

О подвигах партизан на временно оккупированной Херсонщине уже говорилось много. Одними из последних результатов их работы стало то, что был подорван автомобиль с полицейскими, которые переметнулись на сторону оккупантов. Также партизаны сумели поджечь поле, огонь с которого перебросился на базу россиян.                                                                                                                                

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