Европейские лидеры опасаются, что принцип "ничего про Украину без Украины" окончательно нарушен и в ходе переговоров на Аляске президент США Дональд Трамп может подписать с российским диктатором договор, который станет настоящей угрозой для будущего Украины и окончательно уничтожить безопасность европейского континента. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на заявление европейских дипломатов.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Так один из чиновников рассказал изданию, что канцлер Германии Фридрих Мерц настаивал на том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский принял участие во встрече на Аляске. Тем не менее, Дональд Трамп выразил беспокойство, что приглашение Зеленского на ранней стадии может сорвать его усилия.

"Мы не можем принять, что территориальные вопросы могут обсуждаться, не говоря уже о принятии решений, Россией и Америкой над головами европейцев и украинцев", — рассказал Мерц телерадиокомпании ARD перед телефонным разговором с Трампом.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин до сих пор не проявил никакого реального желания идти на компромиссы, ради установления мира в Украине, поэтому саммит лидеров США и РФ на Аляске, с большой вероятностью, не изменит эту ситуацию. Такое мнение высказал представитель Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос.

