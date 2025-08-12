logo

BTC/USD

118838

ETH/USD

4285.83

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

48.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США ответили, готов ли Путин к компромиссам и после саммита на Аляске наступит мир
commentss НОВОСТИ Все новости

В США ответили, готов ли Путин к компромиссам и после саммита на Аляске наступит мир

В ISW считают, что Путин не хочет мира, и встреча на Аляске этого не изменит

12 августа 2025, 06:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин до сих пор не проявил никакого реального желания идти на компромиссы, ради установления мира в Украине, поэтому саммит лидеров США и РФ на Аляске, с большой вероятностью, не изменит эту ситуацию. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал представитель Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос.

В США ответили, готов ли Путин к компромиссам и после саммита на Аляске наступит мир

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Путин не продемонстрировал желание идти на компромисс в отношении своих военных целей. Я не думаю, что это изменится на саммите в пятницу", – отметил аналитик.

Таким образом представитель ISW прокомментировал ожидания относительно саммита с участием Трампа и Путина, который ожидается 15 августа, а также последние оценки ISW о том, что Кремль пытается использовать эту встречу для создания раскола между США и Европой.

В то же время эксперт акцентировал, что США обладают огромной силой и рычагами влияния и могут добиться результата, если применят их в полной мере. Вместе с тем, акцентировал Джордж Баррос, до сих пор Белый дом отказывался использовать все свои возможности, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп анонсировал, а Кремль подтвердил историческую встречу 15 августа президентов США и РФ на Аляске. Одной из ключевых тем которой станет Украина. Среди ряда заявлений, которые сделал президент США, бросается в глаза заявление об "обмене территориями", на что уже ответил президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что "дарить свою землю оккупанту украинцы не будут". Однако не будет ли так, что, условно говоря, мы станем свидетелями новой песни на старый лад от Трампа о том, что у Украины нет карт и надо соглашаться отдавать весь Донбасс Путину, ради мира? Ведь, по сути, речь идет об обмене украинскими территориями, то есть Киеву предлагают отказаться от одних территорий, ради других? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4024579-putin-ne-prodemonstruvav-gotovnosti-do-miru-j-zustric-na-alasci-cogo-ne-zminit-ekspert-isw.html
Теги:

Новости

Все новости