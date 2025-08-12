В США ответили, готов ли Путин к компромиссам и после саммита на Аляске наступит мир

Российский диктатор Владимир Путин до сих пор не проявил никакого реального желания идти на компромиссы, ради установления мира в Украине, поэтому саммит лидеров США и РФ на Аляске, с большой вероятностью, не изменит эту ситуацию. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал представитель Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Путин не продемонстрировал желание идти на компромисс в отношении своих военных целей. Я не думаю, что это изменится на саммите в пятницу", – отметил аналитик.

Таким образом представитель ISW прокомментировал ожидания относительно саммита с участием Трампа и Путина, который ожидается 15 августа, а также последние оценки ISW о том, что Кремль пытается использовать эту встречу для создания раскола между США и Европой.

В то же время эксперт акцентировал, что США обладают огромной силой и рычагами влияния и могут добиться результата, если применят их в полной мере. Вместе с тем, акцентировал Джордж Баррос, до сих пор Белый дом отказывался использовать все свои возможности, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп анонсировал, а Кремль подтвердил историческую встречу 15 августа президентов США и РФ на Аляске. Одной из ключевых тем которой станет Украина. Среди ряда заявлений, которые сделал президент США, бросается в глаза заявление об "обмене территориями", на что уже ответил президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что "дарить свою землю оккупанту украинцы не будут". Однако не будет ли так, что, условно говоря, мы станем свидетелями новой песни на старый лад от Трампа о том, что у Украины нет карт и надо соглашаться отдавать весь Донбасс Путину, ради мира? Ведь, по сути, речь идет об обмене украинскими территориями, то есть Киеву предлагают отказаться от одних территорий, ради других? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



