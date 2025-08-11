Созрели ли украинцы к тому, чтобы принять мир через уступки: о чем говорит новый опрос

Незадолго до анонса встречи Трампа с Путиным на Аляске Gallup, одна из самых уважаемых международных организаций, исследующих общественное мнение, обнародовал результаты исследования относительно отношения украинцев к опциям завершения войны. Согласно этому опросу, сейчас 69% опрошенных приняли утверждение, что войну с россией нужно завершать как можно скорее путем переговоров. И только 24% считают, что воевать следует до победного конца. Что это значит? Можно ли сказать, что украинцы созрели к тому, чтобы принять мир путем уступок? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Мир в Украине. Фото: из открытых источников

Украина не согласится с любым сценарием

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко отметил, что Gallup – это действительно очень мощная организация, но рассматривать один вопрос, хотите ли вы завершить войну – не совсем корректно.

"Так как то, что все хотят завершить войну, так это однозначно. И Россия очень хотела бы завершить войну за три дня, чтобы Зеленский сбежал и так далее. Поэтому все хотят завершить войну, вопрос только – на каких условиях? А вот уж, если мы говорим о конкретных условиях, здесь уже начинается по-разному. Например, к уступкам готовы, по разным опросам, не более четверти населения. Имеется в виду серьезные территориальные уступки. К принятию российских условий – то, что россияне называют "денацификация" и "демилитаризация", готовы согласиться вообще единицы процентов. Поэтому так говорить, что все согласны, не совсем верно. Все хотят закончить войну так или иначе вопрос в условиях", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Более того, продолжает эксперт, что бы Трамп с Путиным не наговорил на Аляске, и это, если вообще эта встреча состоится, потому что учитывая специфику обоих дедов здесь может быть что угодно, украинцы все равно не примут любой сценарий.

"Но, допустим встреча состоится, допустим они о чем-то поговорят, а дальше – неизвестно, учитывая, что Путин настаивает на том, что Украина должна уйти из четырех областей и принять все его условия. Конечно, такой сценарий Украина отбросит. Европа не перестанет поставлять оружие в Украину. Даже от США есть заявления о том, что чем бы ни закончились переговоры, Штаты продолжат поставлять Украине все то, о чем договорились раньше", – констатировал Андрей Еременко.

На рубеже 2023 и 2024 годов украинцы захотели мира

Руководитель первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова (ПДМШ) Геннадий Друзенко отметил, что задающий общественное мнение политический коридор позволяет Зеленскому обсуждать уступки, на которые готова пойти Украина ради мира, но отнюдь не стратегию разгрома России. И это окно со временем будет только уж. Ибо, если ничего радикально не изменить, каждый месяц все больше украинцев будут готовы на все более тяжелые компромиссы ради мира. А со страной, которая не готова сражаться до победы, не стоит надеяться выиграть войну.

"Как же случилось, что нация, которая штурмовала военнослужащие и была готова сражаться до смерти в 2022-м, превратилась в народ, который ненавидит ТЦК и готов договариваться с агрессором о несправедливом мире в 2025-м? Ответ, по-моему, очевиден: власть обманула народ. Почти никто из чиновников, их дети и родные не пошли на войну. Экономика не мобилизована. Коррупция цветет буйным цветом. Армия полуреформирована. Военнослужащие все еще покупают множество крайне нужных на фронте вещей за свои и волонтерские. Базовая зарплата солдат меньше официальной средней зарплаты по Украине. Это при том, что бюджет Украины даже в долларовом эквиваленте за время войны вырос более чем в два раза, а золотовалютные запасы НБУ бьют исторические рекорды", – отметил эксперт.

Он продолжает, оставив радикальные реформы на потом, вожди страны проиграли войну на истощение. Более того, союзники России хоть и беднее украинских, но лучше мобилизованы, имеют на складах и производят больше оружия, а некоторые из них – даже готовы умирать за прихоти кремлевского старца.

"Могла ли Украина победить в этой войне? Так, особенно в 2022 году, когда российский блицкриг потерпел фиаско, а российские власти, экономика и общество еще не были отмобилизованы на длительное противостояние. К сожалению, тот шанс, когда нужно было заходить на российскую территорию и делать рейды по глубоким тылам врага, атакуя его группировку в Украине с Востока, украинские власти бездарно потеряли. Как и пыл украинцев... А потом выяснилось, что с обеих сторон фронта войсками нередко руководят ментальные внуки Жукова, которым безымянные посадки важнее человеческих жизни. Что состязание с россиянами в коррупционных достижениях продолжается с переменным успехом. Что наши союзники умеют помогать нам не хуже, чем держать за руки, чтобы мы вдруг не выиграли эту войну. Что в Украине воюют только порядочные и бедные, а абсолютное большинство украинцев, или болеют ВСУ, или живут параллельной мирной жизнью, вспоминая о войне только во время ночных ракетных атак врага", – отметил Геннадий Друзенко.

Он напоминает, если верить опять же Gullup, где-то на рубеже 2023 и 2024 годов украинцы захотели мира. Причем, не обязательно справедливого. Скорее – быстрого. И хотят чем дальше больше, пока количество готовых к тяжелым компромиссам с "государством-агрессором" не добежало почти до 70%.

