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Мэр Мелитополя рассказал, где вчера ВСУ знатно поджарили оккупантов

Оккупанты четыре дня подряд свозили свою технику и личный состав в места, где прогремели взрывы

сегодня, 10:12
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Автор:

Кравцев Сергей

В Мелитополе и Мелитопольском районе вчера прогремели взрывы в тех местах, куда враг накануне свозил свою военную технику и личный состав. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Мэр Мелитополя рассказал, где вчера ВСУ знатно поджарили оккупантов

Мелитополь. Фото: из открытых источников

"Вчера примерно в половине девятого вечера были слышны взрывы на востоке нашего города и на востоке Мелитопольского района. Это было непосредственно в поселке Веселое, а за несколько дней до того, как там происходили взрывы, мы сообщали, что враг уже 4 дня подряд свозит туда свою военную технику и личный состав. Также является знаковым то, что враг пытался это делать во время отключения мобильной связи и интернета в этом поселке", — рассказал Федоров.


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По его словам, оккупанты умышленно выключили мобильную связь и интернет, чтобы местные жители ни о чем не могли сообщать украинской стороне, но им это не удалось.

Иван Федоров добавил, что за день до этого была совсем адская ночь у врага, потому что в течение 3 или 4 дней они вертолетами свозили на наш Мелитопольский аэродром очередную партию своего сверхважного груза, и в одну ночь этот груз из-за того, что не смогли позаботиться враги о правилах безопасности, весь этот груз взорвался и больше его нет. И такая ситуация уже вторую неделю подряд.

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Также издание "Комментарии" сообщало — было очень громко: стало известно, что взорвали у оккупантов в Мелитополе в районе аэродрома.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PMlmW64xFjg
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