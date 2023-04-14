Мэр Мариуполя назвал количество погибших в городе от войны

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко указал, что по официальным подсчетам более 20 тыс. человек погибли в Мариуполе за время войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Фото из открытых источников

Вадим Бойченко вспомнил, что в первые дни мариупольцы не ожидали оккупации, ведь с 24 по 26 февраля население города могло выезжать, однако поезда были заполнены только на 50%. Таким образом, из Мариуполя выехало около 100 тыс. населения, однако осталось 400 тыс. в окруженные российской армии после 27 февраля. Далее выезд из города был затруднен, однако возможен из-за Васильковки, которую обстреляла российская армия в конце сентября и таким образом заблокировала выезд из города в Украину.

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"Если едут сегодня, то через Россию, Европу в Украину. Таким образом еще дополнительно более 100 тысяч уехало. И сегодня около 200 тысяч местного населения находится на территории государства Украина", — заявил Бойченко.

Также мэр Мариуполя вспомнил, что мэрии удалось считать количество погибших от российской агрессии.

"По нашим официальным подтвержденным данным, это более 20 тысяч населения погибло. Это то, что нам удавалось считать", — говорит Вадим Бойченко.

Бойченко указывает, что это очень аккуратная цифра.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Human Rights Watch нашла новые доказательства пыток украинцев.

Также "Комментарии" писали об американском генерале, который назвал дату, когда ВСУ могут уволить Крым. Если Запад предоставит украинской армии оружие дальнего действия, это может произойти до конца лета этого года, считает Бен Годжес.