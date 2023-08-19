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Медведев призвал "уничтожить украинское государство дотла"

На фоне недавних предложений союзника РФ Лукашенко о мирных переговорах, якобы идущих от России, Дмитрий Медведев заявляет о намерении "полного демонтажа украинского государства"

сегодня, 19:04
Автор:
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Константин Куликов
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Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что целью России в текущей войне является полный демонтаж украинского государства и его уничтожение "дотла". Об этом, как сообщают "Комментарии", он написал в своем телеграмм-канале.

Медведев призвал "уничтожить украинское государство дотла"

Дмитрий Медведев

"Мы не должны останавливаться до тех пор, пока не будет полностью демонтировано нынешнее террористическое по своей сути украинское государство. Оно должно быть уничтожено дотла. Вернее так, чтобы даже пепла от него не осталось. Чтобы эта мерзость никогда, ни при каких условиях не могла возродиться", — заявляет рашист Медведев.


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В своих шовинистических околофашистских мечтах соратник Путина рассчитывает на скорую "усталость" западных союзников от конфликта в Украине и на смену правящих элит в ЕС и США.

"Запад никогда не выйдет за рамки того, что начнёт слишком вредить его интересам. Как бы он в голос ни причитал на своих саммитах и в ООН. Чужая война рано или поздно становится скучной, затратной и неактуальной", — не скрывает своих внешнеполитических расчетов Медведев.

- Это экзистенциальный конфликт, — агрессивно заявляет Медведев о желании РФ и дальше продолжать войну. — Или они, или мы.

Тем временем, произошел прилет российской ракеты по центру Чернигова.

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