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Медведев пригрозил ядерной войной, если Россия проиграет

Российский политик выразил очередные дикие предположения, где пригрозил использовать ядерное оружие против других государств.

сегодня, 13:45
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Автор:

Slava Kot

Украинские союзники все больше говорят и поддерживают страну против российской агрессии. Такие действия не нравятся российским политикам, понимающим, что путинский режим может потерпеть поражение. Как следствие, они начинают угрожать применить ядерное оружие. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram Дмитрия Медведева.

Медведев пригрозил ядерной войной, если Россия проиграет

Медведев угрожает ядерной войной. Фото из открытых источников

Союзники Украины планируют встретиться на военной базе Рамштайна и обсудить стратегию помощи против России. Ожидается, что во время этих переговоров Украина сможет получить танки немецкого производства Leopard 2. Кроме того, перед встречей на американской военной базе канцлер Германии Олаф Шольц посетил Экономический форум в Давосе, где сказал, что для завершения войны Россия должна проиграть.

Такие слова не понравились бывшему президенту России Дмитрию Медведеву, раскритиковавшему западных политиков и пригрозившему ядерной войной.

"Проигрыш ядерной страны в обычной войне может спровоцировать начало ядерной войны. Ядерные страны не проигрывали больших конфликтов, от которых зависела их судьба", — сказал российский политик.

Ранее портал "Комментарии" публиковал реакцию пресс-секретаря МИД России, которая возмутилась словами Олафа Шольца, что Россия должна проиграть в войне с Украиной.

Также "Комментарии" писали о том, что Германия назвала свои условия для отправки танков в Украину. Шольц отметил, что такое решение должно быть принято совместно с союзниками Украины, в том числе с США, а в Берлине сообщили, что танки из Германии поедут в Украину тогда, когда США отправят свои танки Abrams 1.



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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/252
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