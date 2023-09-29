Медведев похвалился новым оружием и рассказал, чего оно боится

Заместителю главы Совета безопасности России Дмитрию Медведеву продемонстрировали новую российскую ракету, запуск которой состоялся на полигоне Капустин Яр. Об этом сообщают "Комментарии".



Дмитрий Медведев

'Мы с вами присутствовали при пуске новой, модернизированной, высокоточной ударной ракеты. Испытания будут продолжены, сегодня мы приобретаем очень важный урок, давая отпор противнику, который буквально напичкал самыми новыми видами вооружений Украину, и эта работа с их стороны продолжается. Тот образец военной техники, который был разработан в расчете на боевое применение в зоне СВО имеет высокие перспективы", — заявил известный своей ненавистью к Украине рашист. По словам Медведева, российские инженеры увеличили дальность полета обновленного изделия российского оборонпрома, улучшили его точность поражения целей, а также сделали более мощной боевую часть.

При этом российские разжигатели войны признаются, что российские ракеты боятся средств противоракетной обороны, которые имеются на вооружении НАТО. В частности, средств ПВО и РЭБ.



"Главное, чего мы должны добиться – устойчивости к современным средствам ПВО и радиоэлектронной борьбы, которые стоят на вооружении НАТО, и которые поставляются нашему врагу', — заявил Медведев на полигоне Капустин Яр, расположенном в Астраханской области.

Тем временем, указ о призыве 130 тысяч россиян подписан. Путин пока не решается объявить об очередной волне мобилизации, пытаясь обойтись призывниками.

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