В США пояснили, каким может быть прочное перемирие в Украине

Энтони Блинкен рассказал, что является условием "справедливого и прочного мира" между Украиной и Россией. Об этом сообщают "Комментарии".

Энтони Блинкен

Называя условия для прочного мира, о чем говорят некоторые мировые игроки, Блинкен подчеркнул, что последнее слово в этом споре за Украиной. По его словам, только украинцы должны окончательно определить параметры этого возможного мирного соглашения.



"Есть только две вещи, которые это отражают: основные принципы, которые лежат в основе устава ООН — территориальная целостность, независимость, суверенитет для Украины, — заявил Энтони Блинкен. — Прочный означает, что если вы подписываете мирные соглашения, то не остается условий, которые могут привести к тому, что эта агрессия случится снова через год, через два, через пять лет. Это две основные, ведущие вещи. В чем их специфика? Как они будут определены? Украинцы должны принимать фундаментальные решения о том, как будет выглядеть их будущее".

Напомним, что среди стран, которые заявляли о своем желании усадить Украину и Россию за стол переговоров или призывали к их проведению были союзная России Белорусь, Венгрия, Ватикан и Бразилия. Украинский МИД подчеркивал, что текущей осенью эти усилия будут активизированы и, вероятно, за ними стоит Россия, заинтересованная в закреплении своих текущих завоеваний, а также желающая получить передышку в войне. Устами министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Украина заявила, что сделает все для того, чтобы эти голоса "смолкли".

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