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РФ никуда же не отодвинем: Данилов дал совет украинцам

Алексей Данилов отметил, что Россия всегда будет злобным соседом Украины, от которого нужно защищаться

сегодня, 13:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Каждый украинец должен иметь дома оружие, чтобы защищаться. Ведь такого соседа-агрессора как Россия нельзя никуда "отодвинуть" от границ нашей страны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Наталье Мосейчук сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

РФ никуда же не отодвинем: Данилов дал совет украинцам

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Мы же Россию никуда не отодвинем от своих границ и потому есть понимание, что постоянно должны быть готовы к любым процессам. Каждый должен иметь дома пулемет, чтобы защищать. Когда у вас есть оружие, у вас совсем другие ощущения", — отметил Алексей Данилов.


Секретарь СНБО добавил, что нужно очень осторожно обращаться с оружием, должны быть определенные правила. Однако, по его словам, "когда имеете оружие, вы чувствуете себя более защищенными".

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планируются мощные меры по усилению государства за оставшиеся дни сентября, а также идет работа над содержательным наполнением октября и ноября. По словам главы государства, Украина получит больше возможностей для своей защиты. Какие ожидания от октября на всех фронтах (военный, во внутренней и внешней политике, экономике)? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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