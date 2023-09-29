РФ никуда же не отодвинем: Данилов дал совет украинцам

Каждый украинец должен иметь дома оружие, чтобы защищаться. Ведь такого соседа-агрессора как Россия нельзя никуда "отодвинуть" от границ нашей страны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Наталье Мосейчук сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Мы же Россию никуда не отодвинем от своих границ и потому есть понимание, что постоянно должны быть готовы к любым процессам. Каждый должен иметь дома пулемет, чтобы защищать. Когда у вас есть оружие, у вас совсем другие ощущения", — отметил Алексей Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что нужно очень осторожно обращаться с оружием, должны быть определенные правила. Однако, по его словам, "когда имеете оружие, вы чувствуете себя более защищенными".

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