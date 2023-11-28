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Мединский рассказал, что требовала Россия в Стамбуле, кроме нейтралитета Украины

10 марта 2022 года в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле

сегодня, 21:28
Автор:
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Константин Куликов
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Помимо требования нейтралитета Украины и ее невступления в НАТО, РФ на переговорах в 2022 году в Стамбуле добивалась суверенитета над Крымом и "независимости республик Донбасса". Об этом, как сообщают "Комментарии",  заявил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

Мединский рассказал, что требовала Россия в Стамбуле, кроме нейтралитета Украины

Владимир Мединский

Ранее в своем интервью телеведущей Наталье Мосейчук глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который на переговорах в Стамбуле возглавлял украинскую делегацию, заявил, что основным требованием россиян в ходе переговоров было закрепление нейтрального статуса Украины "как Финляндия когда-то". По его словам, Украина отказалась от этого под воздействием британского премьера Бориса Джонсона, который приехал в Киев и заявил, что "мы ничего не будем с ними подписывать, давайте просто будем с ними воевать". Также Арахамия отметил, что преградой для заключения мира или перемирия в марте 2022 года была норма Конституции Украины, объявившая интеграцию в НАТО целью внешней политики Украины. 


Как отметил Арахамия, Россия выдвигала также требования связанные с "русскоязычным населением" и "денацификацией", но все же главным было — объявление Украиной своего постоянного нейтрального статуса.

Президент России Владимир Путин, рассказывая о ходе переговоров в Стамбуле, также упоминал требование РФ об ограничении численности ВСУ и наступательных типов вооружений — танков, РСЗО, самолетов.

Как отмечает Арахамия, упоминаемый документ не был подписан, так как у него не было таких полномочий. "Теоретически" его могли завизировать Зеленский и Путин, а потом ратифицировать парламенты стран.

Тем временем, боец ВСУ рассказал, почему тяжело двигаться в сторону Мелитополя.

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