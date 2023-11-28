Циклон Oliver приближается к Украине: синоптик рассказала, где будет сильнейший удар стихии

В среду, 29 ноября, на территорию нашей страны придет южный циклон, который принесет с собой осадки и сильный ветер. Об этом заранее предупреждает синоптика. Наталья Диденко

Циклон Oliver приближается к Украине (фото из открытых источников)

"В большинстве областей ожидается усложнение погодных условий — снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и дожди", — отметила мтеоролог.

Разделение осадков на снег или дождь зависит от того, какой будет температура. Ночью прогнозируется в пределах 0-5 градусов мороза, в течение дня станет теплее до 2... 6 градусов, только в западных регионах будет в течение дня холодно, 0-4 градуса мороза. В южных регионах нашей страны ночью 2...6, в течение дня 7...14 градусов.

"Внимание! Ветер снова предполагается сильным, со штормовыми порывами до 15- 22 метров в секунду. Направление — юго-восточное с переходом на западное", — предупреждает Диденко.

Как дальше прогнозирует синоптик, украинская столица в среду попадет в сферу влияния циклона с юга, который называют Oliver.

"Основная порция ненастья придется на ближайшую ночь — в столице мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, а днем осадки будут постепенно ослабевать и прекращаться", — отметила синоптик.

Порывы ветра в украинской столице тоже будут сильными со штормовыми порывами. В ближайшую ночь в Киеве прогнозируется 0-2 мороза, а в среду в течение дня будет теплеть до 2.

"30 ноября непогода отступит, даже будет выглядывать солнышко, будет морозно ночью, днем около нуля", — обнадежила украинцев прогнозистка.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в среду в Украину придет новый циклон. Сотрудница Укргидрометцентра Наталья Птуха прогнозирует, что уже в среду в Украину прибудет новый циклон, несущий дожди и снег.