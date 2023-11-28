Боец ВСУ рассказал, почему тяжело двигаться в сторону Мелитополя

Силы обороны Украины добились тактических успехов на Мелитопольском направлении, однако продвигаться удается тяжелой ценой. Об этом рассказал военнослужащий "Легиона Свободы" Константин Денисов, сообщает портал "Комментарии".

Военный назвал причины медленного продвижения ВСУ на юге. Фото из открытых источников

По словам военнослужащего, на Мелитопольском направлении ВСУ имеют тактические успехи, однако движение вперед дается непросто.

"Успехи связаны со многими факторами. В первую очередь – это героизм штурмовой пехоты, классная работа артиллерии и аэроразведки. Недавно Силы обороны заняли выгодные позиции в Мелитопольском направлении, но продвижение дается очень тяжелой ценой. Враг постоянно бьет из артиллерии и пытается контратаковать", – рассказал Константин Денисов.

Кроме артиллерии и контратак, по словам Денисова, продвигаться вперед украинским защитникам мешают враждебные FPV-дроны, ситуация с которыми у россиян существенно улучшилась. Боец рассказал, что благодаря дронам противник охотится за украинской техникой и атакует пехоту.

Кроме того, добавил боец ВСУ, оккупанты активно устраивают украинским воинам коварные ловушки.

"Недавно наши ребята попали в ловушку и чудом вышли из нее. Россияне якобы оставили позиции. Наши зашли туда, а у врага там уже все было пристреляно", — рассказал Константин Денисов.

По его словам, враг частенько устраивает опасные ловушки, понимая, что в честном бою у него нет шансов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские оккупационные войска существенно нарастили силы и активизировались на Бахмутском направлении. Уже две недели противник ведет штурмовые действия. В ВСУ считают, что ключевая задача, которую сейчас преследуют россияне – это вернуть утраченные позиции. Враг собрал соответствующие резервы и перешел к атакующим действиям.