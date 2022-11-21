Массово воруют авто и велосипеды у местных: где россияне готовятся к очередному «жесту доброй воли»

Российские оккупанты массово воруют у жителей Каховского района транспортные средства. Причина такой активности захватчиков может иметь только одно объяснение – те готовятся к массовому отходу. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным украинского военного командования, во временно оккупированном Каховском районе россияне продолжают заниматься мародерством и грабежом.

"Местных жителей лишают личных автомобилей, мотоциклов и даже велосипедов", — детализируют в Генштабе.

При этом в Генштабе не стали раскрывать подробности, действительно ли вскоре захватчикам придется оставлять еще один населенный пункт на юге и, где сейчас находятся силы ВСУ.

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