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Массово воруют авто и велосипеды у местных: где россияне готовятся к очередному «жесту доброй воли»

Захватчики массово воруют у местных жителей транспортные средства

сегодня, 08:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские оккупанты массово воруют у жителей Каховского района транспортные средства. Причина такой активности захватчиков может иметь только одно объяснение – те готовятся к массовому отходу. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Массово воруют авто и велосипеды у местных: где россияне готовятся к очередному «жесту доброй воли»

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным украинского военного командования, во временно оккупированном Каховском районе россияне продолжают заниматься мародерством и грабежом.                                                                    

"Местных жителей лишают личных автомобилей, мотоциклов и даже велосипедов", — детализируют в Генштабе. 

При этом в Генштабе не стали раскрывать подробности, действительно ли вскоре захватчикам придется оставлять еще один населенный пункт на юге и, где сейчас находятся силы ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что наступает самое некомфортное время года для ведения боевых действий, зима в данном случае на стороне украинской армии, следовательно, у Украины появится еще больше преимуществ на поле боя с россиянами. Такое мнение высказал министр обороны США Ллойд Остин.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина уже пережила 270-й день с начала широкомасштабной российской агрессии. Специально для издания "Комментарии" эксперты подвели итоги уходящей недели, отметив наиболее значимые для нашей страны события, которые произошли на всех фронтах.

Ранее "Комментарии" писали — война продолжает влиять на жизнь украинцев: чего ожидать в обозримом будущем. Эксперты разобрались в ситуации во время эксклюзивного интервью нашему изданию.



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0TebQeoRSt6RjoUSCp2pv1egk2758dirMHnJJPSKCVcSG3hKApkc5EsKGKCajHPt7l
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