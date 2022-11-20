Война продолжает влиять на жизнь украинцев: чего ожидать в обозримом будущем

Россия продолжает атаковать Украину ракетами, живой силой и в информационном пространстве. Запад продолжает оказывать нашей стране поддержку. Надвигаются холода, которые серьезно осложнят жизнь всем. Эксперты спрогнозировали специально для издания "Комментарии", чего ожидать в обозримом будущем в рамках украино-российского противостояния и не только его.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Продолжится обострение на Донецком направлении, куда противник бросил массированные силы

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко считает, что в ближайшее время на фронтах особых движений не ожидается.

"По той причине, что у нас уже несколько раз повторяется одна и та же ситуация, – поясняет он. – Долгое время идет много новостей о каких-то мелких обстрелах, небольших продвижениях, локальных действиях. А потом – резкое продвижение ВСУ вперед, как было в Харьковской области, потом в Херсонской. Поскольку недавно мы серьезно продвинулись на юге, в том числе деоккупировав Херсон, следующую неделю будут, скорее всего, традиционные новости о том, что разбили очередной склад, где-то продвинулись немного, где-то – чуть отошли".

По словам эксперт, продолжится обострение на Донецком направлении, где противник бросил массированные силы, атакуя Соледар, Бахмут, Угледар, Авдеевку. Но это уже скорее тенденция, считает Андрей Еременко, прогнозируя, что противнику не удастся добиться на будущей неделе там каких-то успехов.

"Что касается обстрелов – похожая история. Россияне накапливают ракеты. Возможно, будет массированный обстрел, но не такой, как 10 октября или 15 ноября. Но даже если не около сотни, как тогда, а несколько десятков ракет окажутся направлены в одну точку, справиться с такой атакой нашей противовоздушной обороне будет сложно, – отмечает Андрей Еременко. – ПВО у нас значительно окрепла в последнее время, но стопроцентное сбитие в принципе нереально, особенно, когда проводится массированные обстрел – целенаправленный, в одну точку. Но тотальные обстрелы, когда летят сотни ракет, на будущей неделе маловероятны".

Во внутриполитическом поле особых изменений эксперт не предвидит. Впрочем, как и на внешнеполитическом. Будут традиционные визиты, расширение поставок вооружения и так далее, констатирует Андрей Еременко.

У бизнеса огромная проблема с энергообеспечением

Экономист, глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич рассуждает так:

"В краткосрочной перспективе вряд ли каких-то кардинальных перемен можно ожидать в экономической политике. Понятно, что будут расти цены. Инфляция продолжит увеличиваться по той простой причине, что держава печатает деньги. И в долгосрочной перспективе это опасность выхода из-под контроля инфляции, которая сейчас сдерживается административными методами, нерыночными. И это может нанести серьезный удар по кошелькам рядовых украинцев. Государство сколько надо, столько и напечатает бумажек, закрывая внутренние обязательства. С внешними несколько иная ситуация. Учитывая войну, к ним более мягкое отношение, часть могут списать. А вот обычным украинцам ничего хорошего ожидать не приходится, учитывая, что мы до сих пор не видим разумной экономической политики от властьимущих и руководителей различных институций и компаний".

Сергей Доротич обращает внимание, что звучат какие-то странные заявления, сеющие панику и хаос. Типа – нужно на зиму выезжать из страны, перебираться в села и так далее. При этом какой-то разумной стратегии противостоянию энергетическим вызовам мы не видим, отмечает он.

"Не видит такой стратегии и бизнес. У него огромная проблема с энергообеспечением. Власть говорила о неких уступках, об уменьшении таможенного сбора, НДС на те же генерирующие установки. Но это произошло лишь на бумаге, – рассказывает Сергей Доротич. – Де-факто стоит предохранитель в виде коррупционной составляющей. Нужное решение получить практически невозможно. А разрешение на ввоз без особых пошлин генераторов до 500 евро мало помогает, ведь это крайне маломощные агрегаты. Промышленные мощности требуют мощных генераторов на 100-150 кВт, чтобы работало производство. Это огромные махины. И если бы власть реально хотела помочь бизнесу, она должна была бы одномоментно снять все барьеры для ввоза таких энергогенерирующих установок, промышленных генераторов. Чтобы любой бизнес, любые жилые массивы могли себе как можно дешевле приобрести такие генераторы. И это бы способствовало удержанию бизнеса на плаву. Но это не произошло".

Еще одной важной проблемой для украинских бизнеса, экономики, является, по словам Сергея Доротича, вопрос блокирования работы налоговых накладных.

"Практически каждая операция блокируется, – уверяет он. – В итоге останавливаются целые производства. И это – на фоне войны! Если подобная практика не прекратится, мы можем зайти в такое экономическое пике, с которого уже не выберемся. На решение всех этих задач и следует сосредоточиться экономическому блоку правительства иже с ним".

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