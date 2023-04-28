Массированный удар по Украине: Резников рассказал, применяли ли этой ночью ЗРК Patriot

Министр обороны Украины Алексей Резников отказался отвечать на вопрос, были ли задействованы ЗРК Patriot этой ночью во время массированной ракетной атаки страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Интерфакс-Украина".

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

"Я не скажу вам, использовались ли они (Ред. – ЗРК Patriot) ночью, потому что тогда будет понятно, где они стоят. Если командование Воздушных сил примет решение потом сказать, что они их где-то применяли, тогда сообщим", – отметил глава Минобороны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телеканалов напомнил, что военные никогда не сообщают, какой тип вооружения работает, и на каком направлении, чтобы не дать врагу сделать соответствующие выводы.

"Как вы знаете, у нас есть NASAMS, IRIS-T и уже Patriot работают. Для такого комплекса как Patriot — это несложная цель, крылатая ракета в конце концов сбивается, Х-101, Х-555. Это те типы ракет, которые сегодня использовались. Они сбиваются разными типами вооружения, даже мобильные огневые группы отрабатывают. Сегодня тоже — две цели уничтожены именно ПВО Сухопутных войск", — сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне участили ночные ракетные удары по Украине. В ночь на 27 апреля ударили по жилой многоэтажке в Николаеве. В ночь на 28-е – атаковали более 20 ракетами ряд городов Украины. На Киевщине удалось отбить удары, а в Умани и Днепре есть жертвы. О чем говорят участившиеся ракетные удары? Чем мы можем ответить? Почему Запад не дает нам ВСЕГО, чтобы добить агрессора и обезопасить наше небо? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему лояльные к РФ страны продвигают тему переговоров – как помешать планам Кремля. Эксперты детально проанализировали ситуацию.



