Массированный удар по Украине: Резников рассказал, применяли ли этой ночью ЗРК Patriot

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Кравцев Сергей
Министр обороны Украины Алексей Резников отказался отвечать на вопрос, были ли задействованы ЗРК Patriot этой ночью во время массированной ракетной атаки страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Интерфакс-Украина".
ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников
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Представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телеканалов напомнил, что военные никогда не сообщают, какой тип вооружения работает, и на каком направлении, чтобы не дать врагу сделать соответствующие выводы.
Читайте также на портале "Комментарии" — россияне участили ночные ракетные удары по Украине. В ночь на 27 апреля ударили по жилой многоэтажке в Николаеве. В ночь на 28-е – атаковали более 20 ракетами ряд городов Украины. На Киевщине удалось отбить удары, а в Умани и Днепре есть жертвы. О чем говорят участившиеся ракетные удары? Чем мы можем ответить? Почему Запад не дает нам ВСЕГО, чтобы добить агрессора и обезопасить наше небо? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – почему лояльные к РФ страны продвигают тему переговоров – как помешать планам Кремля. Эксперты детально проанализировали ситуацию.
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