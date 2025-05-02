Массированная атака РФ на Запорожье: количество раненых резко возросло

В Запорожье количество раненых в результате российского массированного удара дронами возросло до 28. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

Удар по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

"Россияне ударили по гражданской инфраструктуре города. Повреждены жилые дома, университет и объект инфраструктуры", – рассказал Иван Федоров.

Отметим, вечером 1 мая российские оккупационные войска нанесли по Запорожью не менее 10 ударов. Произошли несколько пожаров.

Читайте также на портале "Комментарии" — оккупанты ударили по Запорожью. Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения управляемых авиационных бомб (КАБ) по Запорожской области и г. Запорожье.

Атака россиян на Запорожье унесла жизни одного человека. 69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска продолжают обстреливать территорию Украины. Используют авиабомбы, ударные дроны, ракеты. Во вторник, 22 апреля, оккупанты нанесли удар по Запорожью — попадание было в многоэтажное здание. При этом российская сторона цинично прокомментировала удар, заявив, что причиной попадания является украинская ПВО.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеская пропаганда распространяет фейк о якобы "прилете украинской ПВО в дом в Запорожье".

"На самом деле это очередная циничная попытка оправдать свой террористический акт против гражданского населения", — сообщили в ЦПД.

Ранее "Комментарии" писали – наступление провалилось: РФ понесла колоссальные потери на Запорожье.



