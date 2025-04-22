Взрывы в Запорожье: «прилет» произошел по жилому кварталу (ОБНОВЛЕНО)

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Недилько Ксения
Сегодня днем оккупанты ударили по Запорожью. Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения управляемых авиационных бомб (КАБ) по Запорожской области и г. Запорожье.
Иллюстративное фото
В 11:31 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о взрывах в области.
"В результате вражеской атаки россиян по Запорожской области, в одном из районов Запорожья возник пожар. Последствия устанавливаются.
Бригады медиков направляются на место. Предварительно, есть потерпевшие", – сообщил глава ОВА и опубликовал видео последствий удара по городу.
По данным Федорова, два человека ранены. Таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье.
Пострадавших доставляют в больницу.
Обновлено: Атака россиян на Запорожье унесла жизни одного человека. 69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли.
Также из-за российской атаки на Запорожье ранены двое детей. 14-летний мальчик в тяжелом состоянии, 4-летний мальчик в состоянии средней тяжести.
Медики оказывают всю необходимую помощь, отметил глава ОВА.
По данным Ивана Федорова, враг нанес удары двумя КАБами, один попал в инфраструктурный объект, другой – в густонаселенный жилмассив.
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