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Взрывы в Запорожье: «прилет» произошел по жилому кварталу (ОБНОВЛЕНО)

Удар по Запорожью: что известно

сегодня, 13:02
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Недилько Ксения

Сегодня днем оккупанты ударили по Запорожью. Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения управляемых авиационных бомб (КАБ) по Запорожской области и г. Запорожье.

Взрывы в Запорожье: «прилет» произошел по жилому кварталу (ОБНОВЛЕНО)

Иллюстративное фото

В 11:31 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о взрывах в области.

"В результате вражеской атаки россиян по Запорожской области, в одном из районов Запорожья возник пожар. Последствия устанавливаются.

Бригады медиков направляются на место. Предварительно, есть потерпевшие", – сообщил глава ОВА и опубликовал видео последствий удара по городу.

По данным Федорова, два человека ранены. Таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье.

Пострадавших доставляют в больницу.

Обновлено: Атака россиян на Запорожье унесла жизни одного человека. 69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли.

Также из-за российской атаки на Запорожье ранены двое детей. 14-летний мальчик в тяжелом состоянии, 4-летний мальчик в состоянии средней тяжести.

Медики оказывают всю необходимую помощь, отметил глава ОВА.

По данным Ивана Федорова, враг нанес удары двумя КАБами, один попал в инфраструктурный объект, другой – в густонаселенный жилмассив.

Взрывы в Запорожье: «прилет» произошел по жилому кварталу (ОБНОВЛЕНО) - фото 2
Взрывы в Запорожье: «прилет» произошел по жилому кварталу (ОБНОВЛЕНО) - фото 3
Взрывы в Запорожье: «прилет» произошел по жилому кварталу (ОБНОВЛЕНО) - фото 4
Взрывы в Запорожье: «прилет» произошел по жилому кварталу (ОБНОВЛЕНО) - фото 5
Взрывы в Запорожье: «прилет» произошел по жилому кварталу (ОБНОВЛЕНО) - фото 6
Взрывы в Запорожье: «прилет» произошел по жилому кварталу (ОБНОВЛЕНО) - фото 7
Взрывы в Запорожье: «прилет» произошел по жилому кварталу (ОБНОВЛЕНО) - фото 8
Взрывы в Запорожье: «прилет» произошел по жилому кварталу (ОБНОВЛЕНО) - фото 9
Взрывы в Запорожье: «прилет» произошел по жилому кварталу (ОБНОВЛЕНО) - фото 10

Информация обновляется.



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