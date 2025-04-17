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Наступление провалилось: РФ понесла колоссальные потери на Запорожье

ВСУ разбили штурмовые группы россиян на юге

сегодня, 00:10
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Марьян Ощановский

Силы обороны Украины уничтожили на Запорожье в районе населенного пункта Роботино десятки единиц техники российской армии, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Наступление провалилось: РФ понесла колоссальные потери на Запорожье

Наступление РФ на юге потерпело крах. Фото из открытых источников

"В районе Роботино сегодня тотальное уничтожение россиян. Было уничтожено более десяти единиц техники за одно сражение", — сообщил военный "Алекс".

По мнению офицера ВСУ, враг продолжит наступать в этом направлении.

"Похоже, что зашла свежая механизированная бригада", – предположил он.

Офицер ВСУ также добавил, что 16 апреля наблюдалась активизация российских подразделений в тыловых районах Удачного, предположительно готовящихся к штурмовым действиям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские строительные компании столкнулись с падением спроса, резко сократили объемы строительства и могут быть вынуждены перейти к сокращениям и даже закрытию бизнеса, заявил диктатор РФ Владимир Путин. "Запуск новых проектов сократился на 23% по отношению к предыдущему году. У застройщиков растут долги, что чревато устойчивостью бизнеса, вплоть до выхода с рынка, и может привести к сокращению занятости в отрасли, негативно отразиться на всей экономике", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия активизировала наступательные действия в Сумской области, чтобы получить более выгодные позиции на переговорах, считает заместитель Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин. "Эта ситуация очевидно влияет на настроения украинцев и на переговорные позиции. Сегодня все пытаются добиться более выгодных позиций в переговорах. Иметь контроль даже над маленькой частью Сумской области будет большим преимуществом на стороне врага", — добавил он.



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Источник: https://t.me/stanislav_osman/8675
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