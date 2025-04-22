В России цинично объяснили удар по дому в Запорожье

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Кречмаровская Наталия
Российские войска продолжают обстреливать территорию Украины. Используют авиабомбы, ударные дроны, ракеты. Во вторник, 22 апреля, оккупанты нанесли удар по Запорожью — попадание было в многоэтажное здание. При этом российская сторона цинично прокомментировала удар, заявив, что причиной попадания является украинская ПВО.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеская пропаганда распространяет фейк о якобы "прилете украинской ПВО в дом в Запорожье".
Также в Центре напомнили, что около 11:40 враг нанес удар по Запорожью, попав в жилой дом. Отмечается, что по состоянию на 12:56 известно о 13 раненых, среди которых двое детей. Один человек погиб.
Напомним, вражеские войска во вторник массированно обстреливают Харьков. Как писал портал "Комментарии", в городе прозвучало несколько взрывов Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил о "прилетах". По его словам, несколько попаданий зафиксировано в Шевченковском районе. Как сообщил мэр Харькова, есть информация об одном пострадавшем. Также отметил, что город под массированной атакой ударных дронов.
А в Воздушных силах ВС Украины предупредили, что большинство ударных дронов по состоянию на 12:43 направляются на Харьков.
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