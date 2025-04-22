В России цинично объяснили удар по дому в Запорожье

Российские войска продолжают обстреливать территорию Украины. Используют авиабомбы, ударные дроны, ракеты. Во вторник, 22 апреля, оккупанты нанесли удар по Запорожью — попадание было в многоэтажное здание. При этом российская сторона цинично прокомментировала удар, заявив, что причиной попадания является украинская ПВО.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеская пропаганда распространяет фейк о якобы "прилете украинской ПВО в дом в Запорожье".

"На самом деле это очередная циничная попытка оправдать свой террористический акт против гражданского населения", — сообщили в ЦПД.

Также в Центре напомнили, что около 11:40 враг нанес удар по Запорожью, попав в жилой дом. Отмечается, что по состоянию на 12:56 известно о 13 раненых, среди которых двое детей. Один человек погиб.

"Обвинение украинской ПВО в разрушении жилых домов — типичная тактика российских пропагандистов, пытающихся переложить ответственность за террор на саму Украину", — пояснили в Центре противодействия дезинформации заявления российской пропаганды.

Напомним, вражеские войска во вторник массированно обстреливают Харьков. Как писал портал "Комментарии", в городе прозвучало несколько взрывов Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил о "прилетах". По его словам, несколько попаданий зафиксировано в Шевченковском районе. Как сообщил мэр Харькова, есть информация об одном пострадавшем. Также отметил, что город под массированной атакой ударных дронов.

А в Воздушных силах ВС Украины предупредили, что большинство ударных дронов по состоянию на 12:43 направляются на Харьков.



