Массированная атака дронов по Курской области: в России горит нефтебаза

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Slava Kot
После массированной атаки беспилотников в ночь на 28 июля в Курской области вспыхнула нефтебаза "Полевая". Россияне начали активно выкладывать фото и видео после ударов дронов и с горящей нефтебазой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
В Курской области горит нефтебаза. Фото из открытых источников
Около часа ночи исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов предупредил о возможности ударов беспилотниками. Российский политик заявил, что "силы и средства приведены в готовность для отражения атаки".
Через час в Курской области раздались взрывы – дроны атаковали нефтебазу "Полевая" в селе Полевая. Российские Telegram-каналы опубликовали серию фотографий и видео, которые им прислали местные и рассказали, что после нескольких взрывов в небе наблюдалось сильное задымление.
Известно, что из-за удара дронов были повреждены три нефтяных резервуара. Российские власти официально не комментировали взрывы на нефтебазе.
По нефтебазе "Полевая" не в первый раз прилетают дроны. 15 февраля 2024 года по ней также были нанесены удары беспилотниками. Тогда вспыхнули два резервуара с дизельным горючим объемом 1000 кубометров и 400 кубометров.
Кроме того, жители еще одного города Курской области – Суджи, сообщали о взрывах на их территории, в районе расположения нефтебазы "Роснефть".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне придумали способ, как защищать свои нефтебазы от ударов дронов.
Также "Комментарии" писали о невероятном поединке в небе, когда украинский дрон атаковал российский беспилотник деревянной палкой.
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