Массированная атака дронов по Курской области: в России горит нефтебаза

После массированной атаки беспилотников в ночь на 28 июля в Курской области вспыхнула нефтебаза "Полевая". Россияне начали активно выкладывать фото и видео после ударов дронов и с горящей нефтебазой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



В Курской области горит нефтебаза. Фото из открытых источников

Около часа ночи исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов предупредил о возможности ударов беспилотниками. Российский политик заявил, что "силы и средства приведены в готовность для отражения атаки".

Через час в Курской области раздались взрывы – дроны атаковали нефтебазу "Полевая" в селе Полевая. Российские Telegram-каналы опубликовали серию фотографий и видео, которые им прислали местные и рассказали, что после нескольких взрывов в небе наблюдалось сильное задымление.

Известно, что из-за удара дронов были повреждены три нефтяных резервуара. Российские власти официально не комментировали взрывы на нефтебазе.

По нефтебазе "Полевая" не в первый раз прилетают дроны. 15 февраля 2024 года по ней также были нанесены удары беспилотниками. Тогда вспыхнули два резервуара с дизельным горючим объемом 1000 кубометров и 400 кубометров.

Кроме того, жители еще одного города Курской области – Суджи, сообщали о взрывах на их территории, в районе расположения нефтебазы "Роснефть".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне придумали способ, как защищать свои нефтебазы от ударов дронов.

Также "Комментарии" писали о невероятном поединке в небе, когда украинский дрон атаковал российский беспилотник деревянной палкой.