Масштабное наступление россиян на востоке Украины: реакция Белого дома

Британская разведка опубликовала отчет, что россияне увеличили интенсивность своего наступления в последние две недели января. Кроме того, о российской активности говорят также украинские военные и указывают на то, что в их планах захватить украинские города. Несмотря на это, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не видят значительных изменений на украинском фронте.



Представитель Белого дома Джон Кирби. Фото из открытых источников

На брифинге в Белом Доме координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что на линии фронта не происходит "значительного прогресса" от действий российской армии, а также от ВСУ.

"Мы не видим большого движения на фронте... Ни одна сторона на самом деле не достигает значительного прогресса, и мы не видим ни одного значительного толчка со стороны россиян к какому-либо наземному наступлению", — утверждает Кирби.

Однако пресс-секретарь Пентагона не исключил возможности, что россияне активизируют свое наступление после того, как земля станет жестче из-за морозов.

Напомним, что разведка Британии проанализировала данные потерь российской техники и утверждает об усилении интенсивности российских войск на фронте. По их данным россияне используют тяжелую технику и пехоту активнее, поэтому терпят большие потери на фронте.

Спикер бригады "Стальная граница" Иван Шевцов рассказал, что главным направлением массового штурма россиян стало движение на Купянск. По словам военного оккупанты хотят захватить город, однако ВСУ хорошо подготовили защиту и отбивают атаки россиян на этом направлении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление США, которые не соглашаются отдать Аляску. По словам Медведева, в таком случае "войны не избежать".

Также "Комментарии" писали, что в Польше призвали депортировать украинских мужчин для войны в Украине.