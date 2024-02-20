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Маск назвал, когда нужно заключать мирное соглашение с Россией

Илон Маск согласился с мнением, что Украина проиграла войну против России, а помощь США не изменит ситуацию на поле боя.

сегодня, 12:42
Автор:
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Slava Kot
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Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что мирное соглашение об окончании войны в Украине следовало заключить в прошлом году. По его словам, Украина с каждым днем находится в худшем положении и теряет тысячи людей в войне.

Маск назвал, когда нужно заключать мирное соглашение с Россией

Илон Маск призвал Украину к мирным переговорам с Россией. Фото из открытых источников

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал сообщение американского блоггера Wall Street Silver, призвавшего Украину начать мирные переговоры с Россией, указав, что помощь от США не изменит ситуацию на поле боя.

"Настало время для прекращения огня и мирных переговоров между Украиной и Россией. Украина проиграла эту войну и ничего этого не изменит. Украине не хватает людей для победы. 60 миллиардов долларов для Украины не изменят ничего. Россия собирается сохранить Крым и часть восточной Украины", – пишет американский блоггер.

На это сообщение отреагировал Илон Маск, поддержавший позицию блогера, отметив, что Украине следовало идти на мирные переговоры с Россией год назад.

"Да. Вопрос лишь в том, сколько людей умрет, прежде чем эта реальность будет принята. Мирное соглашение нужно было заключать в прошлом году. С тех пор тысячи парней погибли ни за что, а положение Украины с каждым днем слабее", — пишет Илон Маск.

Это не первый раз Илон Маск реагирует на комментарии в социальных сетях, где поддерживает позицию, что Украина проигрывает войну против России. Маск заявлял, что Крым и другие оккупированные Россией украинские территории останутся под контролем РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина на фронте взорвала оборудование Илона Маска.

Также "Комментарии" писали, что украинцы назвали минимальные условия, при которых Украина может идти на мирные переговоры с Россией.



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Источник: https://twitter.com/elonmusk/status/1759760785851437548
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Обсуждения

Иван Сирко

сегодня, 13:21

Нужно бомбить москву, россию, бомбить русские военные базы, заводы стратегические объекты!!! а не уничтожать свое население в бредовых перестрелках там где нужно применить авиацию и разнести врага в пух и прах.

Ігор

сегодня, 12:51

Так весь світ знає але юдейським власникам війни це невигідно. Також не погодиться Хунта божевільного Фюрера. В історії вже були такі випадки коли тільки зовнішнє втручання могло припинити нацизм і терор. Так було з Гітлером і Пол Потом.


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