Маск назвал, когда нужно заключать мирное соглашение с Россией

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что мирное соглашение об окончании войны в Украине следовало заключить в прошлом году. По его словам, Украина с каждым днем находится в худшем положении и теряет тысячи людей в войне.
Илон Маск призвал Украину к мирным переговорам с Россией. Фото из открытых источников
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал сообщение американского блоггера Wall Street Silver, призвавшего Украину начать мирные переговоры с Россией, указав, что помощь от США не изменит ситуацию на поле боя.
На это сообщение отреагировал Илон Маск, поддержавший позицию блогера, отметив, что Украине следовало идти на мирные переговоры с Россией год назад.
Это не первый раз Илон Маск реагирует на комментарии в социальных сетях, где поддерживает позицию, что Украина проигрывает войну против России. Маск заявлял, что Крым и другие оккупированные Россией украинские территории останутся под контролем РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина на фронте взорвала оборудование Илона Маска.
Также "Комментарии" писали, что украинцы назвали минимальные условия, при которых Украина может идти на мирные переговоры с Россией.
Обсуждения
Новости
Иван Сирко
сегодня, 13:21
Нужно бомбить москву, россию, бомбить русские военные базы, заводы стратегические объекты!!! а не уничтожать свое население в бредовых перестрелках там где нужно применить авиацию и разнести врага в пух и прах.
Ігор
сегодня, 12:51
Так весь світ знає але юдейським власникам війни це невигідно. Також не погодиться Хунта божевільного Фюрера. В історії вже були такі випадки коли тільки зовнішнє втручання могло припинити нацизм і терор. Так було з Гітлером і Пол Потом.