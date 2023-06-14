Маркус эмоционально рассказал о ситуации на фронте

Главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус рассказал о ситуации на фронте и призвал не верить российской пропаганде. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Маркуса.



Украинский военный Валерий Маркус. Фото из открытых источников

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Валерий Маркус заявил, что в информационное пространство Украины попадает информация из Кремля, не соответствующая действительности.

"Яркий пример их лжи: в первый день, когда они заявили, что у нас уже разбита бригада, что у нас 350 погибших, все, у бригады нет — у нас было пять погибших", — рассказал Маркус и добавил, что это пример как Россия лжет и то, что она заявляет не соответствует действительности.

Маркус сообщил о потерях русской армии. По его словам, россияне за один день в Токмак привезли более сотни своих убитых.

"За несколько дней мы уничтожили 15 их танков, 2 "Сонцепека". Сколько уничтожили их БМП? Я даже не считал. Мы в наступлении, а они в обороне. И они несут потери в разы больше наших", — сообщил Маркус.

Кроме того, военный добавил, что командование не бросает украинских бойцов как пушечное мясо. Главный мастер-сержант указал, что сам участвует в штурмах вместе со своими военными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Йенс Столтенберг отреагировал на начало контрнаступления Украины. Глава НАТО считает, что наступательные действия украинских военных будут тяжелыми и кровавыми, поэтому Столтенберг призвал больше поддерживать ВСУ.

Также "Комментарии" писали о том, что россияне запустили ракету из зенитно-ракетного комплекса "Тор" и попали по своим позициям. Соответствующее видео попало в сеть.