Маляр рассказала о военных чудесах ВСУ, которые войдут в учебники

Заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр заявила, что в период контрнаступательных действий украинские защитники совершили "военные чудеса", которые впоследствии попадут в учебники. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram – канал Маляр.



Заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр. Фото из открытых источников

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В эфире "Завтрака" на телеканале 1+1 Ганна Маляр рассказала, что, несмотря на преимущества врага в количестве военной техники и личного состава, украинские военные продолжают наступать на позиции врага.

"За время наступления наши защитники совершили военные чудеса, которые войдут в учебники", — заявила Га нна Маляр.

Маляр объясняет, что во время наступательных действий больше техники и людей теряет атакующая сторона, однако украинские военные показывают профессионализм во время контрнаступления.

"То, что мы двигаемся в условиях преимущества врага — признак высокого мастерства и мужества наших защитников", — говорит заместитель министра обороны Украины.

Ганна Маляр указывает, что Вооруженные силы Украины имеют в несколько раз меньшее количество погибших. По ее словам, на Бахмутском направлении россиян погибает в 8 раз больше, чем украинцев. А в Бердянском и Мариупольском направлениях враг несет потери в 5,2 раза больше.

Напомним, что на 25 июля Генштаб ВСУ сообщил о более 243 тыс. ликвидированных россиян с момента полномасштабного вторжения. Россия потеряла также более 4100 танков, 8131 боевую бронированную машину, 4705 артиллерийских систем и другой военной техники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине запустили серийное производство беспилотников Sirko. Известно, что способен украинский дрон.

Также "Комментарии" писали о бывшем агенте MI6, заявившем, что Путин почти отказался от идеи выиграть войну военным путем.