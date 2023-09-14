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Маляр рассказала хорошие новости: ВСУ освободили новый населенный пункт

Украина освободила новый населенный пункт впервые в сентябре этого года.

сегодня, 16:16
Автор:
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Slava Kot
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Заместитель министра обороны Ганна Маляр сообщила, что украинские военные освободили поселок Андреевка Донецкой области вблизи  Курдюмовки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети Анны Маляр.

Маляр рассказала хорошие новости: ВСУ освободили новый населенный пункт

Украина официально уволила село Андреевка. Фото из открытых источников

Маляр рассказала, что украинские войска продвигаются на Бахмутском направлении, а россияне на северном фланге пытаются захватить позиции, однако на южном фланге в ВСУ есть успехи.


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Ганна Маляр заявила, что бои продолжаются в районе населенных пунктов Курдюмовка и Клищиевка и добавила об освобождении нового населенного пункта.

"Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещиевки. Андреевка наша", — написала Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, украинские военные сейчас закрепляются на занятых позициях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маляр назвала два города, где российская армия пошла на штурм. По ее словам, ситуация обострилась вблизи Марьинки и Авдеевки. Эти города российские силы уже около года обстреливают артиллерийским огнем и фактически стерли с лица земли. А теперь кроме ударов артиллерии Россия начала штурмовать позиции украинских военных в городах.

Также "Комментарии" писали, как украинские спецназовцы обманули весь российский флот и провели уникальную спецоперацию в Черном море. Командир, руководивший группой спецназовцев ГУР, рассказал, что разведка разрабатывала план захвата "вышек Бойко" около двух месяцев. Украинские бойцы высадились на платформы, которые были оккупированы с 2015 года и смогли вернуть их под контроль Украины. Кроме того, украинские военные захватили военные трофеи, которые покинули российские силы.






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Источник: https://t.me/annamaliar/1068
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