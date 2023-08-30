Маляр о ситуации в Бахмуте: враг в ловушке

Заместитель министра обороны Ганна Маляр рассказала о военной ситуации в Бахмуте, где украинские военные создали ловушку для российских сил. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявления Маляр в эфире общенационального телемарафона.



Украинские военные взяли россиян в ловушку. Фото из открытых источников

Маляр указывает, что украинские силы продвигают к югу от Бахмута и создали такие условия для оккупантов, что они не способны выйти из города.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Мы уже и так вышли на много властвующих высот, и собственно враг там в ловушке, потому что они из Бахмута выйти не могут и полноценно по самому городу продвигаться тоже не могут", — сообщила Маляр.

Заместитель министра обороны также рассказала о ситуации по другим направлениям. Маляр сказала, что в районе населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка и Клищиевка продолжаются ожесточенные бои, однако украинские военные преуспевают и продвигаются на указанных направлениях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне жалуются на одном из направлений украинского фронта. Российские военные блоггеры указывают, что их солдаты не получают боеприпасы для ведения артиллерийского огня в Херсонской области. По их словам "ребят без артиллерийской поддержки, без беспилотников убивают пачками". Другой российский блоггер подтверждает эту информацию и указывает, что "военнослужащие ответили, что им не хватает боеприпасов, еды, артиллерийской поддержки и разведки". Недавно стало известно о полусотне россиян, не получивших еды, избивших капитана, которые затем вместе с офицером сдались в украинский плен.

Также "Комментарии" писали, что в ВСУ рассказали об успехах на южном фронте.