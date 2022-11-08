Макрон рассказал, от кого зависит, когда с Россией будет возобновлён диалог

Переговоры с Россией обязательно должны состояться, но когда и при каких обстоятельствах это произойдёт – решать только Киеву. Как передает издание "Комментарии", об этом во время пресс-конференции в Египте на саммите COP27 заявил президент Франции Эммануэль. Заявление Макрона прозвучало в эфире телеканала "TF1 INFO".

Эммануэль Макрон. Фото: GETTY IMAGES

Французский лидер заявил, что Украина должна в какой-то момент сесть за стол переговоров, что, в конце концов, положит завершение войне.

Макрон отметил, что он лично считает, что даже сейчас в какой-то момент может созреть момент, когда придётся вернуться за стол переговоров. Но это должно быть удобно, в первую очередь, Украине.

"Я со своей стороны по-прежнему убежден и предполагаю, что даже сейчас, в какой-то момент нам придется вернуться за стол переговоров", — заявил французский президент, добавив, впрочем, что это следует "сделать в рамках условий и в сроки, которые будут выбраны Украиной".

Президент Франции также добавил, что выдвижение каких-то абсолютно радикальных условий для переговоров было бы поспешным ввиду "высокой напряженности на местах". Он упомянул, в частности, об отключениях электроэнергии и воды, с которыми столкнулись жители Украины после атак россиян по энергетическим объектам.

"Нынешний контекст не позволяет давать оперативные разъяснения по этому поводу", — добавил Эммануэль Макрон.

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