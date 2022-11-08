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Беларусь вместе с Россией формирует группировку войск: в Генштабе раскрыли подробности

Угроза повторного вторжения со стороны Беларуси продолжает сохраняться, но пока что обстановка контролируемая

сегодня, 08:50
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Автор:

Кравцев Сергей

В Беларуси совместно с россиянами продолжается формирование группировки войск. Как передает издание "Комментарии"", об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Беларусь вместе с Россией формирует группировку войск: в Генштабе раскрыли подробности

Российские войска. Фото: из открытых источников

"На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя РФ инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия в последнее время изменила тактику войны против Украины и сделала акцент на трех основных пунктах: переведении РФ на военные рельсы; ведение геноцидного типа войны; вбрасывание пропагандистских нарративов о тактическом ядерном оружии, “грязной бомбе” или взрыве на ЗАЭС. Об этом в эфире FREEДOM заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Эксперты проанализировали эти утверждения для издания "Комментарии", а также рассказали, что мы можем противопоставить такой тактике агрессора.

Также издание "Комментарии" сообщало – между США и РФ в последние месяцы шли переговоры по Украине. В частности, советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в конфиденциальном порядке общается с помощником российского диктатора Путина – Ушаковым и секретарем Совбеза РФ Патрушевым. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. О чем говорит усилившаяся раскачка переговорного кейса? Какова вероятность, что в краткосрочной перспективе Россия и Украина или Россия и Запад сумеют до чего-то договориться? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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